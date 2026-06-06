Bilim insanları 5000 yıllık mumyadaki mikroorganizmalarla ekmek pişirdi

·39·Dünya
Bilim insanları 5000 yıllık mumyadaki mikroorganizmalarla ekmek pişirdi

Bilim insanları, 5000 yıllık bir mumyadan elde edilen maya kullanarak doğal ekşi mayalı ekmek hazırladı. Daily Mail bu konuda haber yaptı.

Yayının verilerine göre, 1991 yılında Alplerde bulunan ünlü Buz Adam Ötzi mumyası araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Araştırmacılar, beş bin yıl önce yaşamış kişinin dokularında, soğuğa dayanıklı olağandışı mayalar da dahil olmak üzere hala canlı mikroorganizmaların korunduğunu belirledi.

Eurac Research uzmanları, Ötzi'nin cildi, iç organları ve mide kalıntılarından alınan örnekleri inceledi. Analizler, mumyanın içinde antik bağırsak bakterilerinden çok düşük sıcaklıklarda bile yaşayabilen mayalara kadar karmaşık bir mikroorganizma topluluğunun korunduğunu gösterdi.

Bilim insanlarını özellikle bu mayalar büyük ölçüde ilgilendirdi. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaları yetiştirip yavaş yavaş unlu ortama adapte etmeyi başardılar. Aylar süren deneylerden sonra, bu mikroorganizmalar sıradan ekmek mayası gibi davranmaya başladı.

Sonuç olarak araştırmacılar hamur hazırlayarak yaklaşık 5300 yıllık geçmişe sahip mumyadan elde edilen maya ile gerçek ekmek pişirdi. Araştırmanın lideri Muhammad Sarhan, hamurun yaklaşık bir gün içinde kabardığını ve pişirmek için tamamen uygun hale geldiğini belirtti.

Bilim insanları bununla yetinmek istemiyor. Şu anda antik mayalarla bira ve diğer fermente ürünler üretme imkanlarını da inceliyorlar.

ÖtziDaily MailAlplerMuhammed SarhanEurac Research
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Irak milli takımının yıldızı ABD havaalanında yedi saat sorgulandıIrak milli takımının yıldızı ABD havaalanında yedi saat sorgulandıDün, 18:58Tek bir şaka nedeniyle Türk milyarder soruşturma altına alındıTek bir şaka nedeniyle Türk milyarder soruşturma altına alındıDün, 18:27Roman Abramoviç Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile 'gizli' bir görüşme mi yaptı?Roman Abramoviç Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile 'gizli' bir görüşme mi yaptı?Dün, 17:41Şaka sonrası skandal: Türkiye'de milyardere soruşturma başlatıldıŞaka sonrası skandal: Türkiye'de milyardere soruşturma başlatıldıDün, 16:4412 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecekDün, 15:48Bu yıl en nadir astronomik olay gözlemlenecekBu yıl en nadir astronomik olay gözlemlenecekDün, 15:13
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı