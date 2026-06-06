Bilim insanları 5000 yıllık mumyadaki mikroorganizmalarla ekmek pişirdi

Bilim insanları, 5000 yıllık bir mumyadan elde edilen maya kullanarak doğal ekşi mayalı ekmek hazırladı. Daily Mail bu konuda haber yaptı.

Yayının verilerine göre, 1991 yılında Alplerde bulunan ünlü Buz Adam Ötzi mumyası araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Araştırmacılar, beş bin yıl önce yaşamış kişinin dokularında, soğuğa dayanıklı olağandışı mayalar da dahil olmak üzere hala canlı mikroorganizmaların korunduğunu belirledi.

Eurac Research uzmanları, Ötzi'nin cildi, iç organları ve mide kalıntılarından alınan örnekleri inceledi. Analizler, mumyanın içinde antik bağırsak bakterilerinden çok düşük sıcaklıklarda bile yaşayabilen mayalara kadar karmaşık bir mikroorganizma topluluğunun korunduğunu gösterdi.

Bilim insanlarını özellikle bu mayalar büyük ölçüde ilgilendirdi. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaları yetiştirip yavaş yavaş unlu ortama adapte etmeyi başardılar. Aylar süren deneylerden sonra, bu mikroorganizmalar sıradan ekmek mayası gibi davranmaya başladı.

Sonuç olarak araştırmacılar hamur hazırlayarak yaklaşık 5300 yıllık geçmişe sahip mumyadan elde edilen maya ile gerçek ekmek pişirdi. Araştırmanın lideri Muhammad Sarhan, hamurun yaklaşık bir gün içinde kabardığını ve pişirmek için tamamen uygun hale geldiğini belirtti.

Bilim insanları bununla yetinmek istemiyor. Şu anda antik mayalarla bira ve diğer fermente ürünler üretme imkanlarını da inceliyorlar.