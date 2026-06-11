Fildişi Sahili taraftarları vize engeli nedeniyle ABD'ye gidemedi

Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda heyecan doruk noktasına ulaşırken, turnuva çevresindeki organizasyonel ve göçmenlik krizleri durulmuyor. Daha önce Özbekistan ve Brezilya milli takımları ile FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından da dile getirilen ABD sınırındaki sıkı denetimler ve vize engelleri, bu kez Afrika kıtasının en parlak takımlarından biri olan Fildişi Sahili Milli Takımı ve onun sadık taraftarlarını vurdu. Katı vize kısıtlamaları nedeniyle binlerce Fildişili futbolsever, 2026 Dünya Kupası grup maçlarını statta canlı izleme fırsatından tamamen mahrum kaldı.

Fransa'nın ünlü ve saygın «L'Équipe» gazetesinin haberine göre, Fildişi Sahili Ulusal Taraftarlar Komitesi (CNSE) Başkanı Julien Kouadio Adonis, yaşanan bu üzücü durumu derin bir acıyla şu şekilde dile getirdi:

«Maalesef sadık taraftarlarımız, okyanus ötesine planlanan bu uzun ve tarihi yolculuktan tamamen vazgeçmek zorunda kaldı. Bunun ana nedeni, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bazı ülkelerden, özellikle de bizim Fildişi Sahili'nden gelen futbolseverleri kendi topraklarında görmek istememesidir. ABD tarafı, taraftarlarımızı kabul etmeye niyetli olmadığını açık ve resmi bir şekilde gösterdi. Bu durum tüm ülkemiz ve futbol camiamız için çok ağır bir darbe oldu. Çünkü canımızdan çok sevdiğimiz milli takımımızı en kritik anlarda tribünlerden desteklemek bizim en büyük görevimizdi. Amerikan sahalarındaki bu büyük futbol karnavalında kendi milli kültürümüzü, danslarımızı ve nasıl tutkuyla destek verdiğimizi tüm dünyaya gösterebilirdik» diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İçeriden gelen bilgilere göre, Fildişi Sahili Ulusal Taraftarlar Komitesi, takımı organize bir şekilde desteklemek için en az 500 kişilik özel bir taraftar grubunu turnuvaya göndermeyi planlamış ve tüm hazırlıkları tamamlamıştı. Ancak ABD Büyükelçiliği ve göçmenlik bürosunun katı 'filtresi' nedeniyle, okyanus ötesine uçma şansı sadece birkaç resmi görevli ve yetkiliye nasip oldu. Şimdi ABD'ye ulaşan bu küçük çalışma grubunun omuzlarında çok önemli ve zor bir görev var: ABD'de yaşayan Fildişili diasporayı hızla bir araya getirerek statlarda milli takım için uygun bir destek ortamı oluşturmaları gerekiyor.

Uluslararası spor yorumcuları, ABD'nin ev sahipliği yaptığı bu turnuvada yerel yönetimin aşırı katı göçmenlik politikasının sadece tribündeki taraftarları değil, Dünya Kupası'nın doğrudan katılımcılarını ve resmi yetkililerini de zor durumda bıraktığını vurguluyor. Buna en somut örnek olarak, Afrika'nın en saygın hakemlerinden biri olan Somalili deneyimli uzman Omar Artan'ın, vize belgeleri tam olmasına rağmen ABD sınır kontrolü tarafından ülkeye girişinin engellenmesi gösteriliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadelesine 15 Haziran'da Philadelphia'da Ekvador'a karşı oynayacağı zorlu maçla başlayacak. Taraftarsız kalan 'Filler'in bu maçta büyük bir direnç göstermesi gerekecek.

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