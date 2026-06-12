Güney Kore'nin eski devlet başkanı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk-yeol, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, onu Kuzey Kore'ye insansız hava araçları gönderilmesiyle ilgili davada suçlu buldu.
Eski devlet başkanının görevini kötüye kullanmak ve düşman tarafa yardım etmekle suçlandığı belirtildi.
Savcılık, Yoon Suk-yeol'un eylemlerinin bölgedeki durumu gerginleştirdiğini ve ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Eski devlet başkanı ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Hükümle ilgili ek hukuki süreçlerin devam etmesi bekleniyor.
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