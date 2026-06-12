Ariana Grande, Beyaz Saray'dan müziğini kullanmamasını talep etti

·34·Dünya
Ariana Grande, Beyaz Saray'dan müziğini kullanmamasını talep etti

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, Beyaz Saray'dan şarkılarının göç politikasıyla ilgili videolarda kullanılmamasını talep etti.

Edinilen bilgilere göre, Beyaz Saray'ın TikTok sayfasında yayınlanan videoda federal ajanların insanları gözaltına aldığı görülüyor. Videonun arka planında ise Ariana Grande'nin “Be” şarkısı çalıyor.

Şarkıcı bu duruma sert tepki göstererek, müziğinin bu tür içeriklerde kullanılmamasını istedi.

Ariana Grande'nin ekibi, şu anda şarkının videodan kaldırılması için yasal seçenekleri değerlendiriyor.

Ariana GrandeBeyaz SarayTikTok
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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