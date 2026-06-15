Afganistan'da kadınlara yönelik yeni katı kısıtlamalar getirildi

Afganistan'ın Herat vilayetindeki İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, kadınlar için yeni katı kurallar getirildiğini duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, erkekler ailelerindeki kadınların kamusal alanlarda belirlenen kurallara uymasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde, sorumluluk sadece kadına değil, erkek akrabalarına da yüklenecektir.

Yeni düzenlemelere göre:

— sokakta başörtüsüz gezmek;

— yüzü açık şekilde dışarı çıkmak;

— vücut hatlarını belli edecek kadar dar giyinmek;

— aşırı makyaj yaparak yabancı erkeklerin dikkatini çekmek;

gibi durumlar kural ihlali olarak değerlendirilecek ve cezaya tabi tutulabilecektir.

Bu kuralları ihlal edenlerin İslami mahkemelerde yargılanacağı belirtildi. Söz konusu karar sosyal medyada farklı tepkilere yol açarak geniş çaplı tartışmalara neden oldu.