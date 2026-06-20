Kazakistan'da akaryakıt istasyonunda araçla birlikte insanlar yandı
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Kazakistan'ın Aktobe bölgesindeki bir gaz istasyonunda bir otomobilin yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden ikisi reşit olmayan çocuklardı.
Yangın yaklaşık 8 dakika içinde söndürüldü ve alevlerin çevreye yayılması önlendi.
Yangın kontrol altına alındıktan sonra araç içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın nedenleri şu an araştırılmakta ve soruşturma yürütülmektedir.
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