Juventus, Londra ekibi Chelsea'yi küçük farkla mağlup etti

Hong Kong'da düzenlenen hazırlık maçında Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Goal.com'un haberine göre Torino ekibi, karşılaşmada pembe formayla sahaya çıkarak maçın kaderini belirleyen tek golü kaydetti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın en parlak ismi Edon Zhegrova oldu. Maçın başında bazı hatalar yapıp top kaybetse de kısa sürede toparlanmayı başardı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Zhegrova'nın şovu ve galibiyet golü

İlk yarının ortalarında Kenan Yıldız'ın pasının ardından Edon Zhegrova, topu ustalıkla kontrol etti ve sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği isabetli şutla skoru açtı. Bu gol, Kosova Milli Takımı'nın oyuncusuna ekstra özgüven kazandırdı.

Golün ardından sahada çok daha aktifleşen Zhegrova, teknik becerilerini ve etkinliğini sergilemeye başladı. Rakip kaleye tehlikeli şutlar çekerek kaleci Sánchez'i zor durumda bıraktı ve savunmada da takımına önemli katkı sağladı.

Maçtaki aksaklıklar ve çıkarılan dersler

Ancak tüm futbolcular bu maçta kendilerini tam anlamıyla gösteremedi. Bazı oyuncular karşılaşmanın temposuna uyum sağlamakta zorlandı ve takım arkadaşlarının paslarına zamanında tepki veremedi.

Özellikle hücum hattındaki bazı aksiyonlar yeterince etkili olmayınca fırsatlar kaçırıldı. Buna rağmen teknik ekip, belirlenen görevleri yerine getirerek güçlü rakip karşısında önemli bir galibiyet almayı başardı.