Almanya’daki mısır tarlasında Putin ve Trump’ın resmi çizildi

Almanya’daki bir çiftçinin yeni çalışması sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Çiftçi bu kez mısır tarlasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı sıra dışı bir kompozisyon oluşturarak ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Almanya’nın Selm kenti yakınlarındaki bir mısır tarlasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tasvir edildiği dev bir labirent oluşturuldu. Yerel WDR yayını bu haberi duyurdu.

Çiftçi Benedikt Lüünemann’ın her yıl mısır tarlasında farklı temalar ve şekillerde sıra dışı labirentler oluşturduğu belirtildi. Bu yılki kompozisyonda Vladimir Putin ve Donald Trump’ı kundaklanmış iki bebek şeklinde tasvir etti. Kompozisyonda ayrıca Trump’ın elinde küreyi andıran bir top da yer alıyor.

Belirtildiğine göre bu dev tasvirin tamamını yerden görmek mümkün değil. Bütün şekil yalnızca havadan veya drone ile bakıldığında ortaya çıkıyor. Bu nedenle labirent, turistlerin yanı sıra drone operatörleri ve fotoğrafçılar için de ilgi çekici bir noktaya dönüştü.

Labirenti ziyaret eden konuklar için çeşitli eğlence etkinlikleri de hazırlandı. Katılımcılar özel bir bilgi yarışmasına katılabiliyor. Sorulardan biri şöyle: «ABD Başkanı hangi kurallara uymalı?» şeklinde olup cevap seçenekleri arasında «hukukun üstünlüğü», «gürültü patırtı» ve «annesinin kuralları» yer alıyor.

Çiftçi Benedikt Lüünemann, bilgi yarışmasının amacının yalnızca insanları güldürmek olmadığını belirtti. Ona göre bu tür sorular ziyaretçileri düşünmeye ve siyasi gelişmeler üzerine kafa yormaya da teşvik etmeli.

«Haberleri takip ediyorsanız, Trump ve Putin’in yaptıkları karşısında çoğu zaman şaşkınlığa uğrarsınız», — diyen çiftçi görüşünü böyle ifade etti.

Sözlerine göre bu yaratıcı fikir aracılığıyla insanlara işleyen bir demokraside yaşamanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedi.

Mısır labirentinin Cadılar Bayramı’na kadar ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi. Bu süre boyunca ziyaretçiler yalnızca dev kompozisyonu izlemekle kalmayıp çeşitli interaktif oyunlara ve bilgi yarışmalarına da katılabilecek.