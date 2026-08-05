Almanya’daki mısır tarlasında Putin ve Trump’ın resmi çizildi

·224·Dünya
Almanya’daki mısır tarlasında Putin ve Trump’ın resmi çizildi

Almanya’daki bir çiftçinin yeni çalışması sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Çiftçi bu kez mısır tarlasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı sıra dışı bir kompozisyon oluşturarak ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Almanya’nın Selm kenti yakınlarındaki bir mısır tarlasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tasvir edildiği dev bir labirent oluşturuldu. Yerel WDR yayını bu haberi duyurdu.

Çiftçi Benedikt Lüünemann’ın her yıl mısır tarlasında farklı temalar ve şekillerde sıra dışı labirentler oluşturduğu belirtildi. Bu yılki kompozisyonda Vladimir Putin ve Donald Trump’ı kundaklanmış iki bebek şeklinde tasvir etti. Kompozisyonda ayrıca Trump’ın elinde küreyi andıran bir top da yer alıyor.

Belirtildiğine göre bu dev tasvirin tamamını yerden görmek mümkün değil. Bütün şekil yalnızca havadan veya drone ile bakıldığında ortaya çıkıyor. Bu nedenle labirent, turistlerin yanı sıra drone operatörleri ve fotoğrafçılar için de ilgi çekici bir noktaya dönüştü.

Labirenti ziyaret eden konuklar için çeşitli eğlence etkinlikleri de hazırlandı. Katılımcılar özel bir bilgi yarışmasına katılabiliyor. Sorulardan biri şöyle: «ABD Başkanı hangi kurallara uymalı?» şeklinde olup cevap seçenekleri arasında «hukukun üstünlüğü», «gürültü patırtı» ve «annesinin kuralları» yer alıyor.

Çiftçi Benedikt Lüünemann, bilgi yarışmasının amacının yalnızca insanları güldürmek olmadığını belirtti. Ona göre bu tür sorular ziyaretçileri düşünmeye ve siyasi gelişmeler üzerine kafa yormaya da teşvik etmeli.

«Haberleri takip ediyorsanız, Trump ve Putin’in yaptıkları karşısında çoğu zaman şaşkınlığa uğrarsınız», — diyen çiftçi görüşünü böyle ifade etti.

Sözlerine göre bu yaratıcı fikir aracılığıyla insanlara işleyen bir demokraside yaşamanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedi.

Mısır labirentinin Cadılar Bayramı’na kadar ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi. Bu süre boyunca ziyaretçiler yalnızca dev kompozisyonu izlemekle kalmayıp çeşitli interaktif oyunlara ve bilgi yarışmalarına da katılabilecek.

Vladimir PutinDonald TrumpAlmanyaSelmWDR
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünyada yalnızca 450 tane kalan kaplanlar yavruladıDünyada yalnızca 450 tane kalan kaplanlar yavruladıBugün, 03:03Narendra Modi'nin Özbekistan ziyaretine hazırlıkların başladığı açıklandıNarendra Modi'nin Özbekistan ziyaretine hazırlıkların başladığı açıklandıBugün, 02:41Güneş'te bilim insanlarını şaşırtan gizemli olay ilk kez görüntülendiGüneş'te bilim insanlarını şaşırtan gizemli olay ilk kez görüntülendiBugün, 02:32Orkalar İlk Kez Kameraya Yakalanan Dehşet Verici Avlanma Yöntemini SergilediOrkalar İlk Kez Kameraya Yakalanan Dehşet Verici Avlanma Yöntemini SergilediDün, 23:51Borç Nedeniyle Üzerine Kaynar Su Dökülen Adam Hayatını KaybettiBorç Nedeniyle Üzerine Kaynar Su Dökülen Adam Hayatını KaybettiDün, 19:28Meksika’da şiddetli fırtına nedeniyle gençler lunapark oyuncağında mahsur kaldıMeksika’da şiddetli fırtına nedeniyle gençler lunapark oyuncağında mahsur kaldıDün, 19:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı