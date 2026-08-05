100 at çalmakla suçlanan yaşlı adama ev hediye edildi

Kazakistan’da 100 at çalmakla suçlanan ve daha sonra mahkemede suçlaması hafifletilen 60 yaşındaki at bakıcısı Rahat Sarsenov’a yeni bir ev hediye edildi.

30 yıldan fazla at bakıcılığı yapan adama evi bir girişimci ve inşaat şirketi sundu. Ayrıca kendisine 1 milyon tenge para ve safkan bir İngiliz atı verildi.

Sarsenov başlangıçta çiftlikten 100 atın kaybolmasından sorumlu tutularak 7 yıl hapse mahkûm edildi. Ancak olay kamuoyunun dikkatini çekince mahkeme kararı yeniden değerlendirildi. Temyiz sürecinde yeni deliller incelendi ve çiftlikten aslında yalnızca bir atın kaybolduğu belirlendi.

Bunun ardından adama yöneltilen suçlama hafifletildi, kendisine af uygulandı ve Rahat Sarsenov mahkeme salonunda serbest bırakıldı.

Yaşlı adamın önceki evi ise 10 milyon tenge borç nedeniyle ipotekliydi. Bu nedenle kendisine yeni bir ev hediye edildi; ayrıca para ve bir at da verildi.