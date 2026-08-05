Babasının emekli maaşını almak için cesedini buzdolabında saklayan adam yakalandı

·2·Dünya
Babasının emekli maaşını almak için cesedini buzdolabında saklayan adam yakalandı

Yunanistan’da 55 yaşındaki bir adam, 90 yaşındaki babasının emekli maaşını almaya devam etmek amacıyla cesedini iki buçuk yıl boyunca bir otelin bodrumundaki buzdolabında sakladığından şüphelenilerek yakalandı. Emekli öğretmenin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği ve ölümünde şiddet izine rastlanmadığı bildirildi. Adamın dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve silah bulundurma kurallarını ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Benzer vakalar başka ülkelerde de kaydedildi.

Örneğin İtalya’da 2024 yılında Cagliari yakınlarında 54 yaşındaki bir adamın, 78 yaşındaki annesinin cesedini yaklaşık iki yıl boyunca evindeki buzdolabında sakladığı ortaya çıktı. Soruşturma bilgilerine göre adam, kadının öldüğünü gizleyerek emekli maaşını almaya devam etti. Daha sonra yapılan inceleme, kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini gösterdi.

Birleşik Krallık’ta ise 2026 yılının ağustos ayında 60 yaşındaki Christopher Phillips, annesi Sylvia Phillips’in cesedini yaklaşık üç yıl boyunca evindeki buzdolabında saklayarak onun emekli maaşını ve diğer sosyal yardımlarını almaya devam ettiği için mahkûm edildi. Kadın Mart 2023’te hayatını kaybetti, cesedi ise Şubat 2026’da polis tarafından bulundu. Phillips, 78 bin sterlinden fazla parayı yasa dışı şekilde aldığını itiraf etti ve mahkeme tarafından iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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