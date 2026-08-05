Kaliforniya’da sörfçü köpekler arasında şampiyona düzenlendi

·2·Dünya
Kaliforniya’da sörfçü köpekler arasında şampiyona düzenlendi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sıra dışı ve ilgi çekici yarışmalardan biri olan World Dog Surfing Championships’ın 10. yıl müsabakaları düzenlendi. Yarışma, 1 Ağustos’ta Pacifica kentindeki Linda Mar Plajı’nda gerçekleştirildi ve yaklaşık 20 köpek dalgalar üzerindeki yeteneklerini sergiledi.

Yarışmada köpeklerin tahtada dengelerini koruması, dalgaları nasıl yönlendirdikleri ve kendilerine özgü stilleri jüri tarafından değerlendirildi. Köpeklerin bireysel performanslarının yanı sıra sahipleriyle birlikte sörf yapmaları da ayrı kategorilerde ele alındı.

Bu yılki yarışmada Rippin Rosie adlı labrador öne çıktı. Büyük ve çok büyük köpekler kategorisinde birinci olan Rosie, sahibiyle birlikte SUP kategorisinde de şampiyon oldu. Rosie, zorlu dalga koşullarında “Spirit of Surfing” ödülüne de layık görüldü.

Yarışma boyunca izleyiciler yalnızca sörf yapan köpekleri izlemekle kalmadı, evcil hayvanların sahiplenilmesi ve sağlığına adanan etkinliklere de katıldı. Organizatörler şampiyonayı bir spor ve eğlence etkinliğinin yanı sıra hayvanlara yardım eden hayır projelerini destekleyen bir platform olarak da düzenliyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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