Tayland'da sahaya yıldırım düştü: 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Tayland'da amatör futbol turnuvası trajediyle sona erdi. Narathiwat eyaletindeki stadyuma yıldırım düşmesi sonucu 24 yaşındaki futbolcu Safvan Avae hayatını kaybetti, 12 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Olay şiddetli yağmur ve gök gürültüsü sırasında meydana geldi. Futbolcular hâlâ sahadayken yere düşen yıldırım aynı anda birkaç kişiyi etkiledi.

Trajedi yarı final maçının ardından yaşandı

Olay, 4 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında Tayland'ın güneyindeki Sungai Kolok kentinde bulunan Santifap Stadı'nda meydana geldi. Golok FA Cup 2026 amatörler turnuvasının SAMCOLTS ile Abu x Nong Sirin takımları arasındaki yarı final karşılaşması burada oynanmıştı.

Polis verilerine göre maçın sona ermesinin ardından şiddetli yağmur başladı ve yıldırım sahanın merkezine düştü. Bazı yabancı yayın organları olayın karşılaşma sırasında yaşandığını yazıyor. Her iki durumda da futbolcular ve turnuva katılımcıları hâlâ saha çevresindeydi.

Yıldırımın ardından Safvan Avae sahaya yığıldı. Çevredekiler ona ilk yardım yapmaya çalıştı, ardından futbolcu ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen hayatı kurtarılamadı. Sungai Kolok Polis Müdürü Tun Sirikhunt, futbolcunun aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yaralıların sayısı 12'ye yükseldi

Olayın ardından ilk olarak çeşitli kaynaklarda sekiz ya da 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polisin paylaştığı güncel bilgilere göre Safvan Avae dışında 12 kişi daha yaralandı.

Yaralılar arasında SAMCOLTS forması giyen 22 yaşındaki Malezyalı futbolcu Muhammad Alif Ezzaxan Zulkifli de bulunuyor. Yaralılar Sungai Kolok Hastanesi'ne kaldırıldı; bazılarında elektrik çarpmasına bağlı yanık belirtileri görüldü.

Tayland polisi olay yerinde inceleme yaparak olayın koşullarına ilişkin soruşturma başlattı. Turnuva organizatörlerinin hava koşullarındaki tehlikeye nasıl tepki verdiği ve maçı zamanında durdurmak için hangi önlemleri aldığı henüz ayrıntılı şekilde açıklanmadı.

Yeni kulübüyle sezona başlayamadı

Safvan Avae, kanat ve hücum hattında görev yapabilen bir futbolcuydu. Daha önce Pattani'nin formasını giyen oyuncu, trajediden önce Tayland üçüncü liginde güney bölgesinde mücadele eden Yala ile sözleşme imzalamıştı.

Futbolcunun yeni kulübü sosyal medyada ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek Safvan'ı andı. Oyuncu, yeni takımındaki resmi sezona başlamaya fırsat bulamadı.

Tayland ve Malezya futbol kamuoyunun temsilcileri de trajedinin ardından taziye mesajları yayımlayarak açık sahalarda düzenlenen müsabakalarda güvenlik kurallarının sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Gök gürültülü havada oyun ne zaman durdurulmalı?

Açık futbol sahası, gök gürültülü fırtına sırasında en tehlikeli alanlardan biri kabul edilir. Yıldırımın doğrudan insana isabet etmesi şart değildir; elektrik akımı ıslak zemin üzerinden yayılarak yakındaki birden fazla kişiyi yaralayabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, gök gürültüsü duyulduğu anda açık alandaki antrenman veya müsabakanın durdurulmasını tavsiye ediyor. Faaliyete ancak son gök gürültüsünden en az 30 dakika sonra devam edilebilir. Spor tesislerinde önceden hazırlanmış bir tahliye planı ve kapalı, güvenli bir alan bulunmalıdır.

Sungai Kolok'taki trajedi bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Maçın seviyesi veya sonucu ne olursa olsun, gök gürültülü fırtına başladığında futbol sahasında kalmaya değecek hiçbir kupa yok. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında sporseverlerle paylaşın!