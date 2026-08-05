Hong Kong'daki hazırlık maçında Juventus, Chelsea'yi mağlup etti

·34·Spor
Hong Kong'daki hazırlık maçında Juventus, Chelsea'yi mağlup etti

Hong Kong şehrinde oynanan hazırlık maçında Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus ile Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen mücadelede Torino ekibi, 1-0'lık minimal galibiyet elde etti. Bu karşılaşma, her iki teknik direktör için de yeni sezon öncesinde kadroyu test etmek ve futbolcuların fiziksel durumunu değerlendirmek açısından büyük önem taşıdı. Goal.com bildirdi .

Edon Zhegrova'nın etkileyici performansı ve galibiyet golü

Goal.com'un haberine göre karşılaşmanın kaderini belirleyen tek golü Edon Zhegrova attı. Kosova Millî Takımı oyuncusu maçın başında bazı zorluklar yaşayıp ilk paslarında hatalar yapsa da daha sonra oyunun kontrolünü eline aldı. Kenan Yıldız'ın pasının ardından sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği harika ve isabetli vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golden sonra Edon Zhegrova'nın oyununda belirgin bir özgüven artışı görüldü. Oyuncu, teknik becerisi ile verimliliği sahada etkileyici biçimde birleştirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında aktif hareketleri ve rakip kaleye yönelik tehlikeli şutlarıyla öne çıktı. Ayrıca sağ kanatta yalnızca hücumda etkili olmakla kalmayıp savunma görevlerini de başarıyla yerine getirerek takımının en çalışkan futbolcularından biri oldu.

Sahadaki zorluklar ve başarısız hamleler

Bununla birlikte, takımın bazı futbolcuları maçın temposuna uyum sağlamakta zorlandı. Özellikle takım arkadaşlarının paslarına zamanında tepki verilemeyen anlar yaşandı. Örneğin ilk yarıda Miretti'nin pasını doğru kontrol ederken yavaş kalınması bu durumlardan biriydi. Buna rağmen futbolcu uzaktan kaleyi yokladı ve şutu golle sonuçlanmaya çok yaklaştı, ancak bu hamle olumlu bir sonuç almak için yeterli olmadı.

Sonuç olarak Hong Kong'daki hazırlık maçı, Luciano Spalletti'nin öğrencileri için faydalı bir deneyim oldu. Bazı futbolcular kendi oyunlarını bulmakta zorlansa da takımın genel hazırlığı ve bazı oyuncuların becerisi sayesinde zorlu bir galibiyet elde edildi. Bu tür hazırlık maçları, teknik ekibe gelecek resmî karşılaşmalar öncesinde ideal kadroyu belirleme konusunda önemli çıkarımlar yapma fırsatı sunuyor.

JuventusChelseaEdon ZhegrovaLuciano SpallettiHazırlık Maçı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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