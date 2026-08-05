Arsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilir

·4·Spor
Arsenal, Vinicius transferinde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilir

Londra ekibi Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katma ihtimalini değerlendirirken uzmanlar, bu transferin Mikel Arteta'nın takımındaki atmosferi bozabileceği konusunda uyarıyor. İngiltere Premier Lig'inde başarılı bir dönem geçiren "Topçular", transfer piyasasındaki büyük hedeflerini ortaya koysa da böylesine büyük bir anlaşma, mali ve sosyal açıdan ciddi riskler doğurabilir. Goal.com haberine göre.

BOYLE Sports'a verdiği röportajda Newcastle United'ın eski kalecisi Shay Given, Arsenal'ın bugün ulaştığı seviyenin ve hatta Vinicius Junior gibi bir futbolcuyla anılmasının bile kulübün statüsünün ne kadar yükseldiğini gösterdiğini belirtti. Ancak Brezilyalı hücumcuyu Londra'ya getirmek için ödenmesi gereken transfer bedeli, maaşlar ve ek bonuslar son derece yüksek maliyetler doğuracaktır.

Rekor bedel ve Arteta'nın felsefesi

Basında yer alan haberlere göre İspanyol devi, yıldızı için 150 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirledi. Transfer gerçekleşirse bu hamle, Premier Lig tarihinin en pahalı transferi olacak. Buna rağmen Mikel Arteta, takımda katı disiplini ve birlik ruhunu korumaya özel önem veriyor.

Arteta döneminde kulüp kültürünü kökten değiştirdi ve bireysel yıldızların statüsünden ziyade takım çalışmasına öncelik verdi. Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez ve Mesut Ozil gibi tanınmış futbolcuların takımdan ayrılması ve bugün uyumlu bir ekibin oluşturulması da büyük ölçüde bu ilkenin sonucuydu.

Büyük sahnenin yıldızı ve takım ruhu

Shay Given'a göre Vinicius Junior, sahanın son üçte birlik bölümünde Arsenal'ın eksikliğini hissettiği dünya standartlarındaki kaliteyi sağlayabilir. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi zaferlerinin başrol oyuncularından biri olan Brezilyalı, en kritik maçlarda kendini kanıtlamış yetenekli bir futbolcu olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte teknik direktör ve kulüp yönetimi için transferin sportif yönü ne kadar önemliyse soyunma odasındaki atmosferi korumak da o kadar öncelikli bir görev olmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun gelişiyle mevcut mali dengenin ve takımın genel ruhunun nasıl etkileneceği şimdilik en büyük soru işareti.

ArsenalVinicius JuniorMikel ArtetaPremier LeagueReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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