Sindarov acı beraberliğin ardından yıldırımda büyük bir hedef belirledi

Özbek büyükusta Javohir Sindarov, Saint Louis'de düzenlenen prestijli rapid ve yıldırım turnuvasının ilk bölümünü liderin yalnızca bir puan gerisinde tamamladı. Rapid etabının son gününde Awonder Liang'ı mağlup etti, Leinier Dominguez ve Wesley So ile berabere kaldı.

Sindarov günün sonuçlarını olumlu değerlendirdi ancak Dominguez'e karşı elinden kaçırdığı galibiyetin kendisini ciddi şekilde etkilediğini gizlemedi. Özbek satranç oyuncusu şimdi turnuvanın kaderini belirleyecek 18 turluk yıldırım etabında maksimum sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Acelecilik galibiyeti beraberliğe çevirdi

Rapidin yedinci turunda Sindarov, beyaz taşlarla Leinier Dominguez'e karşı oynadı. Özbek büyükusta oyun boyunca belirgin bir konumsal ve zaman avantajına sahipti ancak kritik andaki aceleci kararı galibiyeti elinden kaçırmasına neden oldu.

“Bu oyunda altı dakikaya karşı bir buçuk dakikalık zaman avantajına ve tamamen kazançlı bir pozisyona sahiptim. Ancak aceleyle yaptığım tek bir hamle nedeniyle galibiyeti kaçırdım. Bu çok acı vericiydi.”

Rapid ve yıldırımda saat üzerindeki avantaj, zaman zaman satranç tahtasındaki üstünlükten daha tehlikeli bir silaha dönüşür. Dominguez zaman sıkışıklığında karar vermeye çalışırken Sindarov durumu sakin biçimde sonlandırma fırsatına sahipti. Ancak hızlı satrancın acımasız tarafı da bu: tek bir hatalı hamle, tüm oyunun seyrini değiştirebilir.

Buna rağmen Sindarov, oyunun ardından yaşadığı ruh hâlini sonraki mücadelelere taşımamanın önemini vurguladı.

“Oyun bittikten sonra bu tür durumları çabucak unutmayı bilmek gerekir.”

Resmî sonuçlara göre Sindarov ile Dominguez arasındaki karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Liang'a karşı tuzak işe yaradı

Sonraki turda Sindarov, siyah taşlarla Amerikalı Awonder Liang'a karşı oynadı. Bu kez Özbek satranç oyuncusu daha açılışta rakibinin hatasından yararlanarak oyunu güvenli bir galibiyete taşıdı.

“Bu karşılaşma çok sorunsuz geçti. Rakibim daha açılışta taktik fırsatları kaçırdı ve h7'deki fili tuzağa düştü. Konumsal üstünlüğüm sayesinde galibiyeti sonunda kolayca tescil ettim.”

Filin hareket olanaklarının kısıtlanması, Liang'ı uzun süre rahatsız bir pozisyonda bıraktı. Sindarov üstünlüğünü ani ve sert bir saldırıyla değil, taşlarını adım adım güçlendirerek galibiyete dönüştürdü.

Bu sonuç, Özbek büyükustaya rapid etabının son turu öncesinde liderler arasında kalma fırsatı verdi. Resmî turnuva tablosunda Sindarov'un Liang karşısındaki galibiyeti de yer aldı.

Son turda Wesley So ile puanları paylaştı

Rapid etabının son oyununda Sindarov, Amerikalı Wesley So ile karşılaştı. Mücadelede taraflardan hiçbiri belirleyici bir üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Böylece Sindarov, turnuvanın rapid bölümünü namağlup tamamladı. Dokuz oyunda iki galibiyet alırken yedi beraberlik elde etti.

Grand Chess Tour sisteminde rapidde her galibiyet için iki, beraberlik için bir puan veriliyor. Sindarov bu şekilde 11 puan toplayarak rapid etabını ikinci sırada tamamladı.

Liderle arasındaki fark yalnızca bir puan

Rapid etabının ardından Hindistan temsilcisi Rameshbabu Praggnanandhaa, 12 puanla sıralamanın zirvesinde bulunuyor. Sindarov onun bir puan gerisinde, Wesley So ise 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Sonraki sıralarda dokuzar puan toplayan Dominguez, Anish Giri, Vincent Keymer ve Levon Aronian bulunuyor. Turnuvadaki rekabet o kadar yoğun ki yıldırımda alınacak birkaç sonuç güç dengesini tamamen değiştirebilir.

Dominguez'e karşı elinden kaçırdığı yarım fırsat Sindarov için özellikle acı verici: O oyundaki galibiyet, onu rapid etabının lideri yapabilirdi. Ancak asıl mücadele hâlâ önünde.

Charlotte'taki zafer ona güven veriyor

Sindarov, yıldırım etabı öncesinde ABD'de hızlı satranç konusunda güzel anılara sahip olduğunu hatırlattı.

“Genel olarak rapid etabı benim için iyi sona erdi. Charlotte'taki zaferimin ardından ABD'deki yıldırım etabının benim için Varşova'dakinden daha başarılı geçmesini umuyorum.”

Özbek satranç oyuncusu, temmuz ayında Charlotte'ta düzenlenen Daniel Naroditsky Anma Turnuvası'nda hem rapid hem de yıldırım yarışmasını kazanmıştı. Yıldırım finalinde altı galibiyet ve üç beraberlikle 7,5 puan toplayarak birinci olmuştu.

Tam da bu sonuç, Sindarov'un kısa zaman kontrolünde büyük baskı altında bile istikrarlı oynayabildiğini gösteriyor. Ancak Saint Louis'de rekabet daha da yoğun: Katılımcıların neredeyse tamamı dünya satrancının üst sıralarında yer alan büyükustalar.

Şimdi 18 hızlı mücadele bekliyor

Saint Louis turnuvasının yıldırım bölümü iki gün sürecek. Satranç oyuncuları birbirleriyle ikişer kez karşılaşacak ve toplam 18 oyun oynayacak. Yıldırımda galibiyet bir puan, beraberlik ise yarım puan değerinde.

Bu formatta rapidin ardından oluşan bir puanlık fark büyük bir avantaj sayılmaz. Tek günde dokuz oyun oynanması nedeniyle küçük bir moral düşüşü bile peş peşe mağlubiyetlere, iyi başlayan bir seri ise sıralamada hızlı bir yükselişe yol açabilir.

“Maksimum puanı toplamaya çalışacağım.” dedi Sindarov.

Rapiddeki sonucu ona şampiyonluk için elverişli bir fırsat bıraktı: Liderin yalnızca bir puan gerisinde ve henüz hiçbir oyunda mağlup olmadı. Şimdi asıl soru, Dominguez'e karşı kaçırdığı galibiyet değil; Sindarov bu acıyı yıldırımda ekstra güce dönüştürebilecek mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!