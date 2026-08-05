Meksika’da şiddetli fırtına nedeniyle gençler lunapark oyuncağında mahsur kaldı

·158·Dünya
Meksika’da şiddetli fırtına nedeniyle gençler lunapark oyuncağında mahsur kaldı

Meksika’nın Leon kentinde şiddetli fırtına sırasında bir grup genç, lunaparktaki yüksek oyuncaklardan birinde mahsur kaldı. Kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle oyuncak durdu ve gençler bir süre havada mahsur kaldı.

Olay sırasında lunaparkta hava koşullarının aniden kötüleştiği ve rüzgârın şiddetini artırdığı belirtildi. Olayı gösteren görüntüler sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.

MeksikaLeón
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Orkalar İlk Kez Kameraya Yakalanan Dehşet Verici Avlanma Yöntemini SergilediOrkalar İlk Kez Kameraya Yakalanan Dehşet Verici Avlanma Yöntemini SergilediDün, 23:51Borç Nedeniyle Üzerine Kaynar Su Dökülen Adam Hayatını KaybettiBorç Nedeniyle Üzerine Kaynar Su Dökülen Adam Hayatını KaybettiDün, 19:28Almanya’daki mısır tarlasında Putin ve Trump’ın resmi çizildiAlmanya’daki mısır tarlasında Putin ve Trump’ın resmi çizildiDün, 19:16Futbol maçı sırasında yıldırım çarptı: 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybettiFutbol maçı sırasında yıldırım çarptı: 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybettiDün, 19:09Kaliforniya’da sörfçü köpekler arasında şampiyona düzenlendiKaliforniya’da sörfçü köpekler arasında şampiyona düzenlendiDün, 18:49Babasının emekli maaşını almak için cesedini buzdolabında saklayan adam yakalandıBabasının emekli maaşını almak için cesedini buzdolabında saklayan adam yakalandıDün, 18:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı