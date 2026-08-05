Meksika’da şiddetli fırtına nedeniyle gençler lunapark oyuncağında mahsur kaldı
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Meksika’nın Leon kentinde şiddetli fırtına sırasında bir grup genç, lunaparktaki yüksek oyuncaklardan birinde mahsur kaldı. Kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle oyuncak durdu ve gençler bir süre havada mahsur kaldı.
Olay sırasında lunaparkta hava koşullarının aniden kötüleştiği ve rüzgârın şiddetini artırdığı belirtildi. Olayı gösteren görüntüler sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.
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