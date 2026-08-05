Futbol maçı sırasında yıldırım çarptı: 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

·202·Dünya
Futbol maçı sırasında yıldırım çarptı: 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Tayland’da bir futbol maçı sırasında yaşanan talihsiz olay, bir futbolcunun hayatına mal oldu. Güçlü yıldırım çarpması sonucu 24 yaşındaki futbolcu Sofvan Avae hayatını kaybetti, 12 oyuncu da çeşitli derecelerde yaralandı. Bu haberi The Independent gazetesi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre trajedi, 4 Ağustos’ta Tayland’ın Sungai Kolok kentindeki Santiphap Stadyumu’nda düzenlenen yerel Golok FA Cup turnuvası kapsamındaki maç sırasında meydana geldi. Aniden sahaya yıldırım düştü ve birkaç futbolcuya isabet etti.

Sosyal medyada yayılan videolarda, yıldırım çarptığı anda sahada güçlü bir ışık ve ses oluştuğu, ardından oyuncuların yaralılara yardım etmek için koştuğu görülüyor.

Polis şefi Tun Sirikhunt’un açıklamasına göre doktorlar, Sofvan Avae’nin hayatını kurtarmak için gereken tüm müdahaleleri yaptı. Ancak uygulanan tıbbi yardıma rağmen futbolcu hayatını kaybetti.

Olayın ardından 12 futbolcu daha hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bir Malezya vatandaşının da bulunduğu bildirildi. Doktorlar futbolcuların durumunu izlemeye aldı.

Hayatını kaybeden Sofvan Avae SAMCOLTS takımında kanat oyuncusu olarak forma giyiyor ve kısa süre önce Tayland’ın Yala kulübüyle sözleşme imzalamıştı.

Yala kulübü resmi bir açıklama yayımlayarak futbolcunun ailesine ve yakınlarına derin taziyelerini iletti. Olayla ilgili ilgili kurumlar tarafından ek inceleme başlatıldı.

Sofvan AvaeTaylandSungai GolokThe IndependentYala
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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