İstanbul’da 4 katlı bina saniyeler içinde çöktü

Türkiye’nin İstanbul kentinin Bahçelievler ilçesinde 4 katlı bir konut binası aniden çöktü. Olaydan birkaç saat önce binanın kolonlarından garip çatırdama sesleri duyulması üzerine endişelenen sakinler, hemen polise ve itfaiyeye başvurdu.

Acil servisler olay yerine ulaştıktan sonra binada yaşayanlar derhal tahliye edildi. Kısa süre sonra, 5 Ağustos günü saat yaklaşık 20.30’da bina herhangi bir dış etki olmadan birkaç saniye içinde çöktü ve tamamen yıkıldı. İlk bilgilere göre, bina zamanında boşaltıldığı için olayda yaralanan olmadı.

1988 yılında inşa edilen binada 22 daire ve 2 dükkân bulunuyordu. Uzmanlar, binanın çökme nedenlerini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı. İlk tahminlere göre yapısal bir kusur veya taşıyıcı bölümlerin zayıflaması olaya neden olmuş olabilir. Resmî sonuç, soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacak.