Manchester City, Rodri transferinde Barcelona'nın teklifini reddetmeye hazırlanıyor

·80·Spor
Manchester City, Rodri transferinde Barcelona'nın teklifini reddetmeye hazırlanıyor

İngiltere Premier League'inin son şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasındaki yaz transfer döneminin en ses getiren gelişmelerinden biri yaşanmak üzere. SPORT'un aktardığı bilgilere göre Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri için Barcelona tarafından gönderilen ilk resmi teklifi reddetme kararı aldı. İspanyol futbolcu Katalan kulübüne transfer olmaya razı olup teknik direktör Hansi Flick'in projesini onaylasa da iki kulüp arasındaki mali taleplerde hâlâ büyük bir fark bulunuyor. Goal.com haber veriyor.

Barcelona yönetiminin deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kulüpler arası görüşmelere başladığı ve transferin başarıyla tamamlanacağına oldukça olumlu baktığı öğrenildi. Katalanların ilk teklifi, 45 milyon avroluk garanti ödeme ile 15 milyon avroluk bonusları içeriyor. Ancak Manchester City, yıldız oyuncusu için kesin olarak 65 milyon avro talep ediyor ve bu rakamın bir kuruş bile altına inmeyi düşünmüyor.

Hansi Flick faktörü ve Real Madrid'in geri çekilmesi

Rodri ile Barcelona arasındaki anlaşma süreci, Alman teknik direktör Hansi Flick'in kişisel müdahalesinin ardından büyük ölçüde hızlandı. Teknik direktör geçen hafta futbolcuyla telefon görüşmesi yaparak Katalonya'daki geleceğine ilişkin planlarını anlattı. Bu görüşme, oyuncunun kesin kararını vermesinde belirleyici oldu ve kariyerine Barcelona'da devam etmeyi tercih etti.

Bununla birlikte Real Madrid'in bu yarıştaki şansı azaldı. Başlangıçta başkent kulübü de Rodri için devredeydi ancak 40 milyon avroluk teklifleri futbolcu ve temsilcilerinde ciddi bir ilgi uyandırmadı. Oyuncunun menajeri Pablo Barquero, El Larguero radyo programına verdiği röportajda durumu şöyle açıkladı: "Real Madrid saygıyı hak eden bir davranış sergilediği için Rodri, Barcelona'ya transfer olmaya karar verdiğini onlara açıkça bildirdi".

Transferin geleceği ve tarafların tutumu

Manchester City yönetimi genellikle kendi isteğiyle ayrılmak isteyen futbolcuların önünü kesmiyor. Ancak İngiliz kulübü, 30 yaşındaki oyuncunun değerinin düşük gösterilmesine izin vermemeye kararlı. Barcelona'nın sportif direktörü Deco ve kulüp yönetimi İngilizlerin mali taleplerini tamamen karşılayamazsa transfer suya düşebilir ve diğer talipler yeniden yarışa katılabilir.

Bu sırada Rodri ve temsilcileri, Katalan kulübüyle sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardı. Artık her şey Barcelona yönetiminin Manchester City'nin öne sürdüğü mali koşulları kabul edip edemeyeceğine bağlı. Bu transferin, kış veya yaz transfer döneminin kapanışına kadar Avrupa futbolundaki en önemli gündemlerden biri olması bekleniyor.

RodriBarcelonaManchester CityHansi FlickTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirFederico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirBugün, 19:36Rodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandıRodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandıBugün, 19:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)