Manchester City, Rodri transferinde Barcelona'nın teklifini reddetmeye hazırlanıyor

İngiltere Premier League'inin son şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasındaki yaz transfer döneminin en ses getiren gelişmelerinden biri yaşanmak üzere. SPORT'un aktardığı bilgilere göre Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri için Barcelona tarafından gönderilen ilk resmi teklifi reddetme kararı aldı. İspanyol futbolcu Katalan kulübüne transfer olmaya razı olup teknik direktör Hansi Flick'in projesini onaylasa da iki kulüp arasındaki mali taleplerde hâlâ büyük bir fark bulunuyor. Goal.com haber veriyor.

Barcelona yönetiminin deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kulüpler arası görüşmelere başladığı ve transferin başarıyla tamamlanacağına oldukça olumlu baktığı öğrenildi. Katalanların ilk teklifi, 45 milyon avroluk garanti ödeme ile 15 milyon avroluk bonusları içeriyor. Ancak Manchester City, yıldız oyuncusu için kesin olarak 65 milyon avro talep ediyor ve bu rakamın bir kuruş bile altına inmeyi düşünmüyor.

Hansi Flick faktörü ve Real Madrid'in geri çekilmesi

Rodri ile Barcelona arasındaki anlaşma süreci, Alman teknik direktör Hansi Flick'in kişisel müdahalesinin ardından büyük ölçüde hızlandı. Teknik direktör geçen hafta futbolcuyla telefon görüşmesi yaparak Katalonya'daki geleceğine ilişkin planlarını anlattı. Bu görüşme, oyuncunun kesin kararını vermesinde belirleyici oldu ve kariyerine Barcelona'da devam etmeyi tercih etti.

Bununla birlikte Real Madrid'in bu yarıştaki şansı azaldı. Başlangıçta başkent kulübü de Rodri için devredeydi ancak 40 milyon avroluk teklifleri futbolcu ve temsilcilerinde ciddi bir ilgi uyandırmadı. Oyuncunun menajeri Pablo Barquero, El Larguero radyo programına verdiği röportajda durumu şöyle açıkladı: "Real Madrid saygıyı hak eden bir davranış sergilediği için Rodri, Barcelona'ya transfer olmaya karar verdiğini onlara açıkça bildirdi".

Transferin geleceği ve tarafların tutumu

Manchester City yönetimi genellikle kendi isteğiyle ayrılmak isteyen futbolcuların önünü kesmiyor. Ancak İngiliz kulübü, 30 yaşındaki oyuncunun değerinin düşük gösterilmesine izin vermemeye kararlı. Barcelona'nın sportif direktörü Deco ve kulüp yönetimi İngilizlerin mali taleplerini tamamen karşılayamazsa transfer suya düşebilir ve diğer talipler yeniden yarışa katılabilir.

Bu sırada Rodri ve temsilcileri, Katalan kulübüyle sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardı. Artık her şey Barcelona yönetiminin Manchester City'nin öne sürdüğü mali koşulları kabul edip edemeyeceğine bağlı. Bu transferin, kış veya yaz transfer döneminin kapanışına kadar Avrupa futbolundaki en önemli gündemlerden biri olması bekleniyor.