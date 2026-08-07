Danny Welbeck'in Chelsea'ye transferinin nedenleri açıklandı

·50·Spor
Danny Welbeck'in Chelsea'ye transferinin nedenleri açıklandı

Brighton kulübünün CEO'su Paul Barber, deneyimli forvet Danny Welbeck'in Chelsea'ye transferiyle ilgili kararı açıkladı. Bu transferin taraftarlar ve yönetim için kolay olmadığı, ancak finansal ve taktik açıdan en doğru yolun seçildiği vurgulandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre 35 yaşındaki futbolcu, güney sahili kulübündeki altı yıllık başarılı kariyerini noktalayarak Londra ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı. Brighton yönetimi, Chelsea'nin teklif ettiği iki yıllık sözleşmenin şartlarını yinelemeyi tercih etmedi.

Kulüp tarihinin en golcü futbolcusu

Danny Welbeck, Brighton formasıyla toplam 201 maça çıkıp 51 gol attı. Premier Lig'de kulüp adına 46 gol kaydeden İngiliz forvet, organizasyon tarihindeki en golcü oyuncu unvanını koruyor.

Geçen sezon deneyimli forvet için oldukça başarılı geçti. İngiltere liginde 13 gol atan Welbeck, Brighton'ın bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale etti ve toplamda 14 gole katkı sağladı.

Yönetimin pragmatik kararı

Kulüp taraftarlarıyla düzenlenen toplantıda Paul Barber, bu kararın duygulara değil, iş dünyası ve gelecekteki fırsatlara dayandığını açıkladı. Barber, teknik direktör Fabian Hürzeler'in uzun vadeli taktik planlarını ve kadro seçeneklerini dikkate almanın önemine dikkat çekti.

Yönetim ayrıca yaşı ilerleyen bir futbolcuya uzun süreli sözleşme vermenin risklerini de değerlendirdi. Sezonun başında sakatlıklar yaşanması halinde kulüp eleştirilerin hedefi olabilirdi.

Geleceğe doğru bir adım

Paul Barber'a göre bu karar hem kulüp hem de futbolcunun kendisi için doğruydu. Danny Welbeck'in deneyimiyle Chelsea için önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Brighton ise gelecekte genç ve gelecek vadeden oyunculara güvenerek Premier Lig'deki konumunu güçlendirmeyi ve yeni liderler yetiştirmeyi planlıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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