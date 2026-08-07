Amerikalı emekli mağazaya özel helikopteriyle uçtu

ABD'de yaşayan bir emekli, mağazaya gitmek için arabayla yaklaşık bir saat yol kat etmek istemeyince özel helikopterini kullandı. Sıra dışı yolculuğu yerel polisin dikkatini çekti.

Yetkililer helikopterle neden geldiğini sorduğunda adam, «Arabada çok uzun sürüyor», diye yanıt verdi. Daha sonra yapılan incelemede, helikopter kullanmak için geçerli resmi bir ehliyeti olduğu tespit edildi. Bu nedenle hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Çok sayıda kullanıcı, emeklinin davranışını esprili bir şekilde ünlü GTA oyununun karakterlerinin tarzına benzeterek çeşitli yorumlar yaptı.