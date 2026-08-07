Manchester City, Malo Gusto'nun 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli karşısında şaşkın

Manchester City yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif rol oynuyor. Ancak son planlara göre Londra ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu için belirlediği dev bonservis bedeli, "şehirde yaşayanlar"ı zor durumda bıraktı. GOAL.com'ın haberine göre İngiltere'nin son şampiyonu, Fransız sağ bek Malo Gusto'nun transferiyle ilgileniyor. Ancak Londra kulübünün talep ettiği ücret, Manchester City'yi bu fikrinden vazgeçirebilir. Goal.com haber veriyor.

RMC Sport'a göre, Championship ve Avrupa arenasındaki finansal fair play kurallarına uyum sağlamaya çalışan Chelsea, yaz transfer dönemindeki harcamaların ardından yıldız oyuncusu için tam 75 milyon sterlin talep ediyor. 23 yaşındaki eski Lyon oyuncusu için belirlenen bu yüksek bonservis bedeli, Manchester City'yi düşündürüyor; zira kulüp şu aşamada bu talebi karşılamaya niyetli değil.

Enzo Maresca'nın Eski Öğrencisine İlgisi

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, savunma hattını eski takımından, doğal mevkisi sağ bek olan bu oyuncuyla güçlendirmeyi hedefliyor. İtalyan teknik adam, Londra'daki görev süresi boyunca Gusto'nun fiziksel hazırlığına ve taktik becerilerine güvendi. Maresca, oyuncunun Manchester'daki yeni taktik sistemine mükemmel şekilde uyum sağlayacağına inanıyor.

Ancak Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso da takımda köklü değişiklikler yaparak kadroyu kendi anlayışına göre şekillendiriyor. Geçen sezon Avrupa kupalarının dışında kalan kulüp, kadrosunu yenilemek amacıyla Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Yüksek harcamaları karşılamak ve mali dengeyi yeniden kurmak isteyen Londra ekibi, bazı önemli oyuncularını satmaya hazır.

Transfer Piyasasındaki Diğer Büyük Planlar

Gusto transferiyle ilgili görüşmeler kızışırken Enzo Maresca'nın transfer planları tek bir oyuncuyla sınırlı kalmıyor. Haberlere göre İtalyan teknik adam, eski takımının bir diğer yıldızı Pedro Neto'yu da kadrosuna katmak istiyor. Chelsea, Portekizli kanat oyuncusu için de benzer şekilde yüksek bir bonservis belirledi. Savinho'nun Tottenham'a gidebileceği dikkate alındığında Neto, hücum hattı için öne çıkan aday olarak görülüyor.

Manchester City ayrıca orta sahasını güçlendirmek için de ciddi adımlar atmayı planlıyor. İspanyol ön libero Rodri, kariyerine Barcelona formasıyla La Liga'da devam etmek üzere takımdan ayrılırsa kulüp, onun yerine Arjantinli dünya şampiyonu Enzo Fernández'i ideal halef olarak yakından takip ediyor. Ancak Chelsea'nin yıldızı için 120 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep etmesi bekleniyor.