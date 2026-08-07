Manchester City, Malo Gusto'nun 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli karşısında şaşkın

·67·Spor
Manchester City, Malo Gusto'nun 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli karşısında şaşkın

Manchester City yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif rol oynuyor. Ancak son planlara göre Londra ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu için belirlediği dev bonservis bedeli, "şehirde yaşayanlar"ı zor durumda bıraktı. GOAL.com'ın haberine göre İngiltere'nin son şampiyonu, Fransız sağ bek Malo Gusto'nun transferiyle ilgileniyor. Ancak Londra kulübünün talep ettiği ücret, Manchester City'yi bu fikrinden vazgeçirebilir. Goal.com haber veriyor.

RMC Sport'a göre, Championship ve Avrupa arenasındaki finansal fair play kurallarına uyum sağlamaya çalışan Chelsea, yaz transfer dönemindeki harcamaların ardından yıldız oyuncusu için tam 75 milyon sterlin talep ediyor. 23 yaşındaki eski Lyon oyuncusu için belirlenen bu yüksek bonservis bedeli, Manchester City'yi düşündürüyor; zira kulüp şu aşamada bu talebi karşılamaya niyetli değil.

Enzo Maresca'nın Eski Öğrencisine İlgisi

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, savunma hattını eski takımından, doğal mevkisi sağ bek olan bu oyuncuyla güçlendirmeyi hedefliyor. İtalyan teknik adam, Londra'daki görev süresi boyunca Gusto'nun fiziksel hazırlığına ve taktik becerilerine güvendi. Maresca, oyuncunun Manchester'daki yeni taktik sistemine mükemmel şekilde uyum sağlayacağına inanıyor.

Ancak Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso da takımda köklü değişiklikler yaparak kadroyu kendi anlayışına göre şekillendiriyor. Geçen sezon Avrupa kupalarının dışında kalan kulüp, kadrosunu yenilemek amacıyla Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Yüksek harcamaları karşılamak ve mali dengeyi yeniden kurmak isteyen Londra ekibi, bazı önemli oyuncularını satmaya hazır.

Transfer Piyasasındaki Diğer Büyük Planlar

Gusto transferiyle ilgili görüşmeler kızışırken Enzo Maresca'nın transfer planları tek bir oyuncuyla sınırlı kalmıyor. Haberlere göre İtalyan teknik adam, eski takımının bir diğer yıldızı Pedro Neto'yu da kadrosuna katmak istiyor. Chelsea, Portekizli kanat oyuncusu için de benzer şekilde yüksek bir bonservis belirledi. Savinho'nun Tottenham'a gidebileceği dikkate alındığında Neto, hücum hattı için öne çıkan aday olarak görülüyor.

Manchester City ayrıca orta sahasını güçlendirmek için de ciddi adımlar atmayı planlıyor. İspanyol ön libero Rodri, kariyerine Barcelona formasıyla La Liga'da devam etmek üzere takımdan ayrılırsa kulüp, onun yerine Arjantinli dünya şampiyonu Enzo Fernández'i ideal halef olarak yakından takip ediyor. Ancak Chelsea'nin yıldızı için 120 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep etmesi bekleniyor.

Manchester CityChelseaMalo GustoEnzo MarescaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirFederico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirBugün, 19:36Rodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandıRodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandıBugün, 19:15Juventus transfer döneminin sonunda çözülemeyen sorunlarla karşı karşıyaJuventus transfer döneminin sonunda çözülemeyen sorunlarla karşı karşıyaBugün, 18:58Manchester City orta sahasını yenileme planına başladıManchester City orta sahasını yenileme planına başladıBugün, 18:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)