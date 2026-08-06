Babasının pasaportuna siyah kalemle “sanat” yapan çocuğun çalışması herkesin dikkatini çekti

Çin’de yayılan habere göre, küçük bir çocuk babasının pasaportunu siyah kalemle karaladı. Belge çocuğun eline geçtikten kısa süre sonra çeşitli çizimlerle doldu.

Babanın pasaporttaki değişikliği yola çıktıktan sonra fark ettiği belirtildi. Çocuğun çizimleri, kişisel bilgileri ve belgenin otomatik okunması için tasarlanan bölümü kapattı. Bunun sonucunda pasaport sınır kontrolünden geçmek için kullanılamaz hâle geldi.

Haberlerde, adamın yolculuğuna devam edemediği ve yaşadıklarını internette paylaştığı aktarıldı. Olay, milyonlarca kullanıcı arasında tartışıldı.

Çok sayıda ebeveyn, bu olayın ardından pasaport ve diğer önemli belgelerin çocuklardan daha uzak bir yerde tutulması gerektiğini yazdı.