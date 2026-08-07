Miralem Pjanić, Kerim Alajbegović'e Juventus'ta başarılar diledi

·57·Spor
Miralem Pjanić, Kerim Alajbegović'e Juventus'ta başarılar diledi

Torino ekibi Juventus, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Leverkusen'den 18 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Kerim Alajbegović'i transfer etti. 35 milyon avro karşılığında gerçekleşen bu transfer futbol dünyasında büyük ilgi uyandırırken, genç futbolcunun gelecekte parlaması bekleniyor. Goal.com'un haberine göre takımın eski orta saha oyuncusu Miralem Pjanić, vatandaşı olan genç yeteneğin eski yıldız Paulo Dybala'nın yolundan ilerleyerek İtalyan devinde büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon Avusturya Bundesliga'da kiralık olarak forma giyen Kerim Alajbegović, performansıyla herkesin dikkatini çekti. Oynadığı 28 lig maçında 9 gol atan futbolcu, 3 de asist yaptı. Ayrıca Avusturya liginde birden fazla gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı ve turnuvada beş gol atan, 50'den fazla başarılı çalım gerçekleştiren tek oyuncu oldu.

Pjanić ve Dybala karşılaştırması

Torino ekibinde Paulo Dybala ile dört sezon birlikte oynayan Miralem Pjanić, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda genç futbolcunun potansiyelini övdü. Pjanić, transfer bedeli ve oyuncuların özellikleri açısından benzerlikler bulunduğunu, ancak en önemli unsurun sahada ne göstereceği olduğunu vurguladı.

Pjanić sözlerini şöyle sürdürdü: "Kerim'in Paulo'yu örnek almasını istiyoruz. Benzer seviyede bir yatırım söz konusu; asıl önemli olan sahada ne olacağıdır. Dybala, Juventus formasıyla birçok gol attı ve kupalar kazandı. Alajbegović ise henüz yolun başında ve alçak gönüllülüğünü korumalı. Ancak üst düzey bir kariyer için yeterli potansiyele sahip."

Bosna-Hersek Milli Takımı'nda etkileyici performans ve uyarılar

Kulüp başarılarının yanı sıra Kerim Alajbegović, Bosna-Hersek Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da kendini gösterdi. Turnuvada bir gol atan genç oyuncu, ülkesinin en iyi dribbling yapan futbolcusu oldu. Ancak Miralem Pjanić, genç oyuncuya siyah-beyazlı formayı giymenin sorumluluğunun çok büyük olduğunu hatırlattı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, kulüp efsanelerinin bıraktığı mirasa saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı: "Juventus'ta olduğunuzda, daha önce bu formayı giymiş şampiyonların sorumluluğunu hissedersiniz. Şu anda en önemli şey Kerim'in takım arkadaşlarını daha iyi tanıması ve İtalyancayı mümkün olduğunca çabuk öğrenmesi. Her ne kadar dil konusunda da fena olmasak da."

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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