Kuzey Kore’de sıcağa karşı köpek çorbası önerildi

Kuzey Kore’de görülmemiş sıcakların yaşandığı bir dönemde ülke yetkilileri halka alışılmadık bir tavsiyede bulundu. Devlet medyası, sıcak havadan korunmak için köpek ve tavuk etinden yapılan çorbaların tüketilmesini öneriyor.

Yerel medyaya göre 6 Ağustos’ta ülkede hava sıcaklığı 36,7 dereceyekadar yükseldi. Bu, Kuzey Kore’de meteorolojik gözlemlerin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak değerlendiriliyor.

İktidardaki Kore İşçi Partisi’nin Rodong Sinmun gazetesinde, Pyongyang’daki baş hastanenin bir doktorunun yaz mevsiminde doğru beslenmeye ilişkin tavsiyeleri yayımlandı. Tavsiyelerde karpuz, salatalık ve maş fasulyesi gibi vücudu serinletmeye yardımcı ürünlerin yanı sıra köpek etinden yapılan çorba, balık ve kırmızı fasulyeden hazırlanan lapalar da vücut için faydalı yiyecekler arasında gösterildi.

Gazetede özellikle köpek etinden yapılan çorbanın yaz aylarında tüketilen geleneksel bir ulusal yemek olduğu vurgulandı. Yayının yazarları, halk arasında yaygın bir deyişi aktararak böyle bir çorbanın dökülse bile “şifa” sayıldığını belirtti.

Ayrıca bu yılın başında ülkede köpek etinden en iyi yemeği hazırlama konusunda ulusal çapta bir yarışma düzenlendiği bildirildi. Devlet haber ajansı KCNA ise ginseng, pirinç ve hünnap eklenerek hazırlanan tavuk çorbasını da vücut için faydalı bir yaz yemeği olarak nitelendirdi.

Bu arada devlet televizyonu vatandaşlara sıcak havalarda daha fazla su içmeleri, yüzmeleri, açık havada dikkatli bir şekilde fiziksel egzersiz yapmaları ve sağlıklarına özel önem vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Yetkililer ülkede sıcak hava kaynaklı ölümler hakkında bilgi vermedi. Ancak komşu Güney Kore’de şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle 20’den fazla kişi hayatını kaybetti. Burada hava sıcaklığı 42,5 dereceyekadar yükselerek 1904’ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak tarihe geçti.