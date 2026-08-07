Ronaldo'nun düğününde büyük sansasyon: Bruno davet edilmedi mi?

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in uzun zamandır beklenen düğün töreniyle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Kaynaklara göre çiftin nikâh töreni 8 Ağustos'ta Ronaldo'nun doğup büyüdüğü memleketi olan Madeira Adası'nda gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak bu mutlu olay öncesinde sosyal medyada beklenmedik söylentiler yayıldı. İddiaya göre, “Manchester United” ve Portekiz Millî Takımı'nda Ronaldo'yla birlikte forma giyen yakın takım arkadaşlarından biri olan Bruno Fernandes düğün törenine davet edilmedi.

Bu haberler henüz resmen doğrulanmamış olsa da hayranlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Sosyal medyada birçok kişi, bu durumun iki Portekizli yıldız arasındaki ilişkilerin soğumuş olabileceğine dair çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Şu ana kadar Ronaldo veya Bruno Fernandes söylentilerle ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yayılan bilgiler şimdilik doğrulanmamış haberler olarak değerlendiriliyor.