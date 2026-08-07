Ders sırasında kanlı trajedi: Öğrenci öğretmenine ateş açtı

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Ders sırasında kanlı trajedi: Öğrenci öğretmenine ateş açtı

Tayland’da bir okulun kampüsünde yaşanan kanlı olay tüm ülkeyi sarstı. Bangkok yakınlarındaki bir eğitim kurumunda bir öğrenci ateşli silah kullanarak öğretmenlere ve diğer kişilere saldırdı. Trajedi sonucunda bir öğretmen hayatını kaybetti, dört kişi de çeşitli derecelerde yaralandı.

Yabancı medyanın haberlerine göre olay, 7 Ağustos’ta Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesindeki Debsirin Nonthaburi okulunda meydana geldi. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren öğrenci olayın ardından intihar etti.

Nonthaburi polis yetkilileri ölen ve yaralanan kişilerle ilgili bilgileri doğruladı. Kolluk kuvvetleri şu anda olayın nedenlerini ve ayrıntılarını araştırıyor.

Acil servislerin paylaştığı fotoğraflarda, okul kampüsüne birkaç ambulans ekibinin ulaştığı ve öğrencilerin güvenli bir yere tahliye edildiği görülüyor. Görüntülerde yaralılardan birinin sedyeyle çıkarıldığı, sağlık görevlilerinin ise diğer yaralılara acil müdahalede bulunduğu görülüyor.

Olay sırasında okulda bulunan tanıklardan biri, silah sesleri duyulur duyulmaz öğrencilerin sınıflarda saklandığını söyledi. Tanığın ifadesine göre, bir süre sonra polis memurları binaya girerek odaları kontrol etti ve öğrencileri güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

TaylandBangkokNonthaburi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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