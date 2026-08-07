Tottenham, Cristian Romero'yu Arsenal'e satmayı kesin olarak reddetti

·36·Spor
Tottenham, Cristian Romero'yu Arsenal'e satmayı kesin olarak reddetti

İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Tottenham, kaptanı Cristian Romero'yu ezeli rakibi Arsenal'e bırakma niyetinde olmadığını kesin bir dille belirtti. Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala, Kuzey Londra derbisinin temsilcileri arasında sürpriz bir anlaşmanın gerçekleşmeyeceği netleşti. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

The Athletic'in haberine göre Arsenal yönetimi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla sürpriz bir şekilde Arjantinli stoperle ilgilenmeye başladı. Bunun nedeni, takımın temel savunmacılarından William Saliba'nın ciddi bir sakatlık yaşaması oldu. Fransız futbolcu, Dünya Kupası maçlarında ağrılarla oynadığı için artık uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Savunmadaki sorunlar ve başarısız girişimler

Saliba'nın sakatlanması, mevcut şampiyonları transfer pazarında aktif hareket etmeye zorladı. Ameliyat gerekmese de Fransız oyuncunun sezonun kritik bir bölümünü kaçıracağı kesin. Saliba'dan yoksun kalan Arsenal, daha önce Aston Villa savunmacısı Ezri Konsa için resmi teklif göndermişti. Ancak Villa kulübü İngiliz futbolcu için 60 milyon sterlin talep ederek teklifi reddetti.

Bundan sonra Arsenal yönetimi dikkatini Cristian Romero'ya çevirmişti. Ancak Tottenham, ezeli rakibine futbolcu satmayacağını katı bir şekilde bildirdi. Kulüpler arasındaki şiddetli rekabet nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi imkansız olarak değerlendiriliyor.

Romero'nun geleceği ve Avrupa kulüplerinin ilgisi

Arsenal ihtimalinden mahrum kalan Tottenham yönetimi, savunmacıyı yalnızca yabancı kulüplere satmaya hazır olduğunu belirtti. GOAL.com'un bilgisine göre Atletico Madrid kulübü bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. İspanyol devi, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için mücadelesini sürdürüyor.

Daha önce Tottenham'ın İtalyan kulübü Inter ile futbolcunun transferi konusunda 40 milyon euro (34 milyon sterlin) değerinde bir anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ancak Romero'nun Serie A kulübüyle kişisel sözleşme şartlarında henüz anlaşamamış olması diğer adaylara şans tanıyor.

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki Tottenham yönetimi Cristian Romero'nun olası ayrılığına önceden hazırlık yapmış durumda. Kuzey Londra kulübü transfer dönemi boyunca savunma hattını önemli ölçüde güçlendirmeyi başardı:

  • Brighton kulübünden Jan-Paul van Hecke 52 milyon sterline transfer edildi
  • Bournemouth forması giyen Marcos Senesi serbest oyuncu olarak takıma katıldı
Artık Cristian Romero'su kariyerine hangi ligde devam edeceği önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

TottenhamArsenalCristian RomeroTransferlerPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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