Kola içen 12 yaşındaki çocuk kanlı kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı

·2K·Dünya
Kola içen 12 yaşındaki çocuk kanlı kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı

Rusya’nın Vladivostok kentinde 12 yaşındaki bir çocuk ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Doktorların verdiği bilgiye göre çocuk, kanlı kusma belirtileriyle getirildi ve yapılan tetkikler sindirim sisteminde ciddi sorunlar ortaya çıktığını gösterdi.

Hastanın ifadesine göre uzun süre boyunca neredeyse her gün Coca-Cola tüketmiş. Endoskopik inceleme sırasında mide mukozasında çok sayıda erozyon tespit edildi. Uzmanlar, inceleme sırasında mukozaya yapılan en küçük müdahalenin bile mikro kanamaya neden olduğunu belirtti. Bu durum, eroziv gastrit bulunduğunu ve gazlı içeceklerin hastanın durumunu daha da kötüleştirdiğini gösteriyor.

Endoskopi uzmanı Margarita Lemza, çocuğun artık uzun süreli tedavi görmesi ve gastroenteroloji uzmanının gözetiminde olması gerektiğini belirtti. Ona göre gazlı içecekler, sindirim sistemi hastalıkları bulunan kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Doktorlar, son yıllarda çocuklarda eroziv gastrit, pankreatit ve hatta pankreas nekrozu gibi ağır hastalıklarla başvuranların sayısının arttığını belirtiyor. Uzmanlar bu durumun yalnızca şekerli gazlı içeceklerden değil, fast food ürünlerinden, yapay katkı maddeleri bakımından zengin gıdalardan ve sağlıksız beslenme tarzından da kaynaklandığını vurguluyor.

VladivostokRusyaCoca-ColaMargarita Lemza
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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