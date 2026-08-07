Londra’da hırsızlar ATM’yi otomobille yerinden söküp götürdü

Londra’da gerçekleşen hırsızlığı gösteren video sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Görüntülerde, üzerinde siyah kapüşonlu bir kıyafet ve gri pantolon bulunan bir erkeğin ATM’ye uzun bir halat bağladığı görülüyor. Halatın diğer ucu ise otomobile bağlanmış.

Bunun ardından otomobil hareket ediyor ve ATM zorla yerinden sökülüyor. Hırsızlar ATM’yi aracın arkasından sürükleyerek olay yerinden hızla kaçıyor.

Haber’in aktardığına göre, olayla ilgili kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için operasyon düzenleniyor.