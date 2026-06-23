Kanada'daki madende iki milyar yıllık su bulundu

·3·Dünya
Kanada'daki madende iki milyar yıllık su bulundu

Kanada'daki derin madenlerden birinde bilim insanları, bilim dünyası için büyük önem taşıyan nadir bir keşif yaptı. Araştırmacıların bildirdiğine göre, Ontario eyaletindeki Kidd Creek madeninde, yaklaşık iki milyar yıl boyunca dış ortamdan izole kalmış bir su örneği bulundu.

Bilgilere göre, su yerin yaklaşık üç kilometre derinliğinden çıkarıldı. Bilimsel analizler, bu sıvının milyarlarca yıl boyunca kayaçlar arasında "hapsolduğunu" ve atmosferle hiçbir temasının olmadığını gösterdi.

Uzmanlar, suyun yaşını belirlemek için içeriğindeki helyum, neon, argon ve ksenon gibi soy gazları incelediler. Bu elementler, bilim insanlarının suyun ne kadar süreyle kapalı bir ortamda kaldığını hesaplamasına olanak sağladı.

Araştırmacıları şaşırtan bir diğer nokta ise suyun çok tuzlu olmasıydı. Suyun tuz oranının deniz suyuna göre on kat daha yüksek olduğu kaydedildi. Ayrıca suyun kendine özgü acı bir tada ve güçlü bir kükürt kokusuna sahip olduğu belirtiliyor.

En ilginç olanı ise, bu antik suyun içeriğinde yaşam belirtilerinin tespit edilmiş olmasıdır. Bilim insanları suda mikroorganizmaların varlığını saptadı ve bunların güneş ışığı olmadan, mineraller ve su arasındaki kimyasal süreçler sayesinde hayatta kalmış olabileceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar bu keşfi, Dünya gezegeninin uzak geçmişi hakkında bilgi veren özgün bir "zaman kapsülü" olarak değerlendiriyor. Bu suyun incelenmesi, yeraltı ortamında yaşamın nasıl şekillendiğini ve mikroorganizmaların milyarlarca yıl boyunca hangi koşullarda hayatta kaldığını anlamaya yardımcı olabilir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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