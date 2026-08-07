Lionel Messi, oğlunun Barcelona akademisine dönüşüyle ilgili söylentilere son verdi

Arjantin Millî Takımı ve Inter Miami forveti Lionel Messi, büyük oğlu Thiago’nun Barcelona kulübünün akademisine döneceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Goal.com’un haberine göre futbol efsanesi, bu konudaki soruya kısa ve net bir yanıt vererek tüm spekülasyonlara son verdi ve 13 yaşındaki orta saha oyuncusunun ABD’de kalacağını doğruladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Inter Miami’nin Leagues Cup kapsamında Atlético de San Luis’e karşı oynayacağı maç öncesinde ünlü gazeteci Bruno Vain, Arjantinli yıldızı durdurarak oğlunun geleceği hakkında bir soru sordu. Gazetecinin “Thiaguito gidiyor mu?” sorusuna Lionel Messi hiç tereddüt etmeden tek kelimeyle, “Hayır” yanıtını verdi.

Oğlunun futbol geleceği ve ABD’deki kariyeri

Genç futbolcu şu anda Florida kulübünün altyapısında çalışmalarını sürdürüyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Lionel Messi daha önce Simplemente Fútbol’a verdiği röportajda oğlunun oyun tarzından söz etmişti. Messi’ye göre Thiago, oyunu daha iyi okuyan, daha derin düşünen ve sahanın merkezinde takımı organize eden bir orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor.

Sosyal medyada yayılan haberlerde, 13 yaşındaki Thiago’nun Katalonya’nın ünlü La Masia akademisine dönebileceği öne sürülmüştü. Uzmanlar bu iddiaları, çocuğun yaşı ve gelişim aşamasının, babasının çocukken Rosario’dan Katalonya’ya taşındığı döneme benzemesiyle açıklamıştı.

Geçmişteki adımlar ve gelecek planları

Hatırlanacağı üzere Thiago Messi, 2016-2019 yılları arasında Barça Escola’da eğitim almıştı. Daha sonra babasının Fransa’daki kariyeri sırasında Paris Saint-Germain’in altyapı akademisine de kabul edilmişti. Söylentilerin yeniden alevlenmesi, Barcelona kulübündeki mali krizin ardından Lionel Messi’nin 5 Ağustos 2021’de gerçekleştirdiği duygusal vedanın beşinci yıl dönümüne denk geldi.

Thiago şu anda Miami akademisinde kendini geliştirmeye devam ediyor ve yurt dışına transfer söylentileri onun gelişimini etkilemiyor. Ailesinin tam desteğiyle önceliği, ABD’deki genç futbolunda adım adım ilerlemek.