Atletico Madrid, Tottenham kaptanı Cristian Romero için harekete geçti

·44·Spor
Atletico Madrid, Tottenham kaptanı Cristian Romero için harekete geçti

Madrid ekibi Atletico, savunma hattını daha da güçlendirmek amacıyla Tottenham kaptanı Cristian Romero’yu kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Diego Simeone yönetimindeki takım, yaz transfer döneminde deneyimli Arjantinli stoperi Madrid’e getirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Futbolcu henüz geçen yıl ağustos ayında Londra ekibiyle dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamış olsa da yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyordu. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

BBC Sport’un haberine göre Tottenham yönetimi, La Liga temsilcisinin ilgisinden tamamen haberdar ve taraflar arasındaki ilk görüşmeler başladı. Cristian Romero ile kişisel sözleşme şartlarında anlaşılması konusunda ciddi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Futbolcunun da kariyerine başka bir takımda devam etme ihtimaline olumlu yaklaşması, transfer sürecini hızlandırabilir.

Teknik direktörün tutumu ve rekabet

Tottenham’ın teknik direktörü, takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların önünü kesmeyeceğini açıkça belirtti. Teknik direktör, oyuncular yeni teklifleri değerlendirmek istiyorsa kararlarına saygı duyacağını vurguladı. Bu yaklaşım, Tottenham yönetiminin Atletico’dan gelecek resmi teklifleri özgürce değerlendirmesine olanak tanıyor.

Ancak Atletico Madrid bu transfer yarışında yalnız değil. GOAL.com’un haberine göre stoper için mücadelede İtalya’nın Inter kulübü de aktif rol oynuyor. Serie A devi, Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyor ve taraflar kısa süre içinde bonservis bedeli görüşmelerinin belirleyici aşamasına geçmeye hazırlanıyor.

Sezon sonuçları ve kulüplerin planları

Cristian Romero için sona eren kulüp sezonu oldukça zorlu geçti. İki kez kırmızı kart görerek takımını zor durumda bırakmasının yanı sıra dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünü kaçırdı. Buna rağmen uluslararası alandaki deneyimi, özellikle Arjantin Milli Takımı’ndaki istikrarlı performansı, büyük kulüplerin ilgisini sürekli çekti. Tottenham’da ise takım arkadaşı Micky van de Ven ile yeni beş yıllık sözleşme imzalanması için çalışmalar sürüyor.

Atletico Madrid için bu transfer, sona eren sezonda La Liga’da 44 gol yiyen savunma hattının güvenilirliğini artırma yolunda önemli bir adım olacak. Tottenham ise kaptanını kaybetmesi hâlinde onun yerini hemen doldurabilecek uygun bir futbolcu aramak zorunda kalacak; bu da kulübün transfer piyasasında hızlı hareket etmesini gerektirecek.

Atletico MadridTottenhamCristian RomeroDiego SimeoneTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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