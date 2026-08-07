Tayland’daki kanlı trajedi: Öğrenci önce büyükbaba ve büyükannesini öldürdü

·268·Dünya
Tayland’daki kanlı trajedi: Öğrenci önce büyükbaba ve büyükannesini öldürdü

Tayland’da meydana gelen kanlı olayın yeni ayrıntıları kamuoyunu daha da sarstı. Soruşturma bilgilerine göre okulda silahlı saldırı düzenleyen genç, eğitim kurumuna gitmeden önce evinde büyükbabası ve büyükannesini vurarak öldürdü.

Yabancı basının aktardığına göre, 7 Ağustos’ta Nonthaburi vilayetinde bulunan Debsirin Nonthaburi okulunda düzenlenen saldırı sonucunda toplam yedi kişi hayatını kaybetti. Kurbanların beşi okul arazisinde yaşamını yitirirken, diğer ikisinin saldırganın büyükbabası ve büyükannesi olduğu belirlendi. Saldırının sonunda genç de intihar etti.

Tayland polisi bu olayı, ülkede 2022’den bu yana yaşanan en ağır toplu cinayetlerden biri olarak değerlendiriyor.

İlk bilgilere göre saldırgan, büyükbabasına ait yasal olarak kayıtlı bir ateşli silah kullandı. Soruşturma sırasında, okul arazisinde en az 26 el ateş ettiği, silahın içinde ise 34 mermi kaldığı belirlendi.

Kurtarma ekipleri ağlayan bir kadını kalabalığın arasından çıkarıyor.

Trajedi sonucunda 23 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Tayland Eğitim Bakanı Prasert Jantararuangtong, kurbanlar arasında öğrencilerin de bulunduğunu doğruladı. Şimdilik genci böylesine korkunç bir suça neyin ittiği resmi olarak açıklanmadı.

Trajedinin yaşandığı Debsirin Nonthaburi okulu, ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak kabul ediliyor. Okul, 1885 yılında Tayland Kralı Chulalongkorn’un girişimiyle kuruldu ve çok sayıda diplomat, devlet adamı, sporcu ve başbakan yetiştirdi. 2025 eğitim yılında bu okulda yaklaşık 3.100 öğrenci ve 147 öğretmen görev yaptı.

TaylandNakhon PathomChulalongkornPrasert Jantararuangtong
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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