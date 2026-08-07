Bir ay yıkanmadan giyilebilen HercShirt V5.0 tişörtü tanıtıldı

Üreticilerin bildirdiğine göre, HercShirt V5.0 Max tişörtü en az 30 gün boyunca yıkanmadan giyilebilir. İddiaya göre tişört, spor antrenmanları ve uzun yolculuklar sırasında bile kötü koku yaymıyor.

Bu etkiyi elde etmek için tişörtün kumaşına kokuyu gideren yedi özel element eklendi. Bunlar arasında bakır, gümüş, çinko, altın ve volkanik kül bulunuyor. Diğer iki bileşen ise şirketin ticari sırrı olarak saklanıyor. Üreticiye göre bakır ve gümüş, kötü kokuya neden olan bakterileri yok ediyor; çinko terleme sonucu oluşan bileşikleri nötralize ediyor; volkanik kül ise nemi ve duman kokusu da dahil olmak üzere dış kokuları emiyor.

Şirket, bu tişörtü geliştirmek için yaklaşık 10 yıl harcadığını açıkladı. Bu süre boyunca beş farklı versiyon geliştirildi ve 100’den fazla ülkeden 10 binden fazla müşterinin geri bildirimleri dikkate alındı. İddiaya göre müşterilerden biri önceki modellerden birini yaklaşık 100 gün boyunca giydi ve kötü kokuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadı.

Bununla birlikte üreticiler, tişörtün tozlanabileceğini veya lekelenebileceğini, bu nedenle yine de zaman zaman normal çamaşır makinesinde yıkanması gerektiğini vurguladı.

HercShirt V5.0 Max versiyonunun fiyatı 80 dolar, daha basit modellerin fiyatı ise 40 dolardan başlıyor. Kitle fonlaması projesi şimdiye kadar 274 bin dolardan fazla para topladı. Tişörtlerin teslimatına kasım ayında başlanması planlanıyor.