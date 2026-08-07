Napoli, Gabriel Jesus transferini gerçekleştirmek istiyor

İtalya'nın Napoli kulübü, yaz transfer döneminde hücum hattını köklü biçimde yenilemeyi planlıyor. Takımın forveti Romelu Lukaku'nun kulüpten ayrılmaya yakın olması nedeniyle Napolililer, onun yerine Arsenal oyuncusu Gabriel Jesus'u başlıca hedef olarak belirledi. Bu haberi Goal.com ve önde gelen İtalyan yayınları aktarıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Massimiliano Allegri'nin planı ve hücumdaki değişiklikler

Calciomercato'ya göre teknik direktör Massimiliano Allegri, Stadio Diego Armando Maradona'daki kadroyu güçlendirmeye çalışıyor. İtalyan teknik adam gelecekte hücum hattını Danimarkalı futbolcu Rasmus Højlund'un etrafında kurmayı planlasa da ona uygun bir partner veya alternatif olarak üst düzey bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, Premier Lig'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. 29 yaşındaki futbolcuya ilgi yüksek ve taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor. Londra kulübü oyuncusuna yaklaşık 20 milyon avro değer biçiyor ancak Napoli, futbolcunun İtalya'ya taşınma isteğini gerekçe göstererek bu bedeli düşürmeye çalışıyor.

Romelu Lukaku'nun geleceği ve Monaco seçeneği

Gabriel Jesus'un transferi büyük ölçüde Romelu Lukaku'nun kulüpten ayrılmasına bağlı. 33 yaşındaki Belçikalı forvetin kulüp yönetimiyle ilişkilerinin gerilmesi nedeniyle Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Şu anda deneyimli forvet için Fransa'nın Monaco kulübü başlıca aday olarak görülüyor. Monakolular onu ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un yerine uygun bir aday olarak değerlendiriyor. Napoli yönetimi, maaş bütçesinde yer açmak ve yeni oyuncuları kaydettirmek için bu transfer konusunu mümkün olan en kısa sürede çözmek istiyor.

Anlaşma gerçekleşirse bu transfer, Gabriel Jesus için kariyerine yeniden başlamak ve İtalya liginde kendini kanıtlamak adına harika bir fırsat olacak. Arsenal'de ilk 11'deki yerini kaybeden futbolcu için Allegri projesinin merkezindeki isim olmak cazip bir teklif gibi görünüyor.