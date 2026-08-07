Juventus, Jhon Lucumí'yi kadrosuna katmaya çok yakın

·52·Spor
Juventus, Jhon Lucumí'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Torino ekibi Juventus, Bologna'nın stoperi Jhon Lucumí'nin transferi için anlaşmaya vardı. Goal.com'a göre Kolombiyalı futbolcu, Torino deviyle kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı ve beş yıllık sözleşmeyi kabul etti. Şu anda tarafların bonservis bedeli konusunda son görüşmeleri yapması gerekiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transfer yarışında Juventus, İngiltere Premier Lig'in birçok devini geride bırakmayı başardı. Chelsea ve Manchester United da savunma oyuncusuyla ilgileniyordu. Ancak Jhon Lucumí, kariyerine Torino ekibinde devam etmeyi önceliği olarak belirledi.

Mali tekliflerin önüne geçen sportif proje

Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre futbolcu, diğer takımlardan gelen çok daha yüksek mali teklifleri reddetti. Nottingham Forest, kendisine yıllık yaklaşık 1 milyon euro daha fazla net maaş ödemeye hazırdı. Buna rağmen stoper, bonuslar hariç yıllık 2,5 milyon euro maaş içeren beş yıllık sözleşmeyi tercih etti.

Kolombiyalı futbolcunun bu kararında Juventus yönetiminin kararlılığı ve kulübün sportif projesi belirleyici oldu. Avrupa kupalarında oynama fırsatı, büyük bir takımda forma giyme ve Serie A'da kalma arzusu, onun için mali çıkarlardan daha önemliydi.

Lucumí'nin yükselişi ve bonservis bedeli

Jhon Lucumí'nin itibarı, son büyük uluslararası turnuvalardaki güven veren performanslarının ardından büyük ölçüde arttı. Özellikle grup aşamasındaki önemli maçlardan birinde Cristiano Ronaldo'yu etkisiz hale getirmesi, uzmanların dikkatini çekti. Bu etkileyici performanslar Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin de gözünden kaçmadı ve Spalletti, savunma hattını güçlendirmek için futbolcuyu ana hedef haline getirdi.

Bologna, lider oyuncusunu temmuz ayının ortasında süresi dolan 28 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle koruma altına almıştı. Şu anda kulüp, stoper için en az 25 milyon euro talep ediyor. Ancak futbolcunun sözleşme durumu nedeniyle kulüpler arasındaki nihai anlaşma dikkatle koordine ediliyor.

JuventusJhon LucumíBolognaSerie ATransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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