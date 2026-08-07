Yavru ayı Reels’in yeni yıldızı oldu

·181·Dünya
Yavru ayı Reels’in yeni yıldızı oldu

ABD’de yaşayan bir ailenin baktığı ayı yavrularından biri, sosyal medyanın gerçek yıldızı oldu. İnternette yayılan videoda yavru ayının bahçedeki havuzda keyifle yüzdüğü ve denizkızı bebeğiyle neşeyle oynadığı görülüyor.

Anlaşılan o ki aile, birkaç ayıya bakıyor. Geniş bahçede onlar için bir havuz, çeşitli oyuncaklar ve dinlenebilecekleri özel bir alan oluşturulmuş. Ayı yavrularının günlük yaşamını gösteren videolar düzenli olarak sosyal medyada paylaşılıyor.

Eğlenceli görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcının ilgisini çekerek Reels platformunda geniş kitlelere ulaştı. Yorumlarda birçok kullanıcı, ayı yavrusunun yaramazlığını ve sevimli hareketlerini övüyor, onu internetin yeni favori karakteri olarak nitelendiriyor.

ABDReels
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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