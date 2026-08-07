Taylandlı sürücünün insanlığı herkesi şaşırttı

Tayland'da bir taksi şoförü, Rus kadın yolcudan ücret almayı reddetti. Bu davranışının nedeni, ülkede kısa süre önce Rus kardeşlerle ilgili yaşanan korkunç cinayetti.

Şoför, kadını gideceği yere tamamen ücretsiz götürdü, kendisine başsağlığı dileyerek yaşanan trajediden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Şoförün bu insanlığı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hatırlanacağı üzere, 26 Temmuz'da 22 yaşındaki Diana Nazimova ve 17 yaşındaki kardeşi Roman Nazimov kaybolmuştu. Kısa süre sonra, motosikletlerini ele geçirmek isteyen iki yerel suçlu tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Kolluk kuvvetleri şüphelileri gözaltına aldı ve zanlıların suçu işlediklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Bu trajedinin ardından Tayland başbakanı yabancı turistlerden resmen özür dileyerek ülkede turistlerin güvenliğini artırmak için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.