Samsung Galaxy S26 FE amiral gemisinin ilk yüksek kaliteli render'ları yayınlandı

Tanınmış Android Headlines yayını, Samsung'un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S26 FE akıllı telefonunun yüksek kaliteli görsellerini sundu. Cihazın resmî tanıtımına bir ay kala teknoloji dünyasının dikkatini çekiyor; çünkü şirketin gelecek nesil tasarım konseptini yansıtıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan render'lara göre yeni nesil akıllı telefon, kullanıcılara siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç çekici renk seçeneğiyle sunulacak. Dış tasarımdaki en önemli değişiklik, önceki Galaxy S25 FE modeliyle karşılaştırıldığında ana kamera modülünün tamamen yenilenmiş olması.

Kamera ve tasarım unsurları

Samsung mühendisleri, her lensin etrafındaki ayrı halkalardan vazgeçerek Galaxy S26 tarzında tek bir dikey modüle geçmiş. Bu modül, üç kameranın kasanın sol üst köşesinde sıralanmasını sağlıyor. LED flaş ise bu modülün dışında, yanında konumlandırılmış.

Akıllı telefon kasası, modern gereksinimlere uygun olarak düz yan çerçevelerle donatılıyor. Ses seviyesi kontrol tuşları ve güç düğmesi geleneksel şekilde sağ kenara yerleştirilmiş. Ekranı çevreleyen çerçeveler oldukça ince tasarlanmış; alt çerçeve ise diğer kenarlara kıyasla biraz daha geniş görünüyor.

Teknik özellikler ve yazılım

Android Headlines'ın aktardığına göre Galaxy S26 FE, donanım temelinde Samsung'un özel Exynos 2500 işlemcisiyle donatılacak. Yazılım tarafında ise cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 17 işletim sistemine dayalı One UI 9.0 arayüzüyle çalışacak.

Cihazın kamera sisteminde geçen yılki Galaxy S25 FE modeline kıyasla önemli değişiklikler veya devrim niteliğinde iyileştirmeler beklenmiyor. Buna rağmen kullanıcılar için önemli bir kolaylık olarak şarj hızı artırılacak ve 45 W güç desteği sunulacak.

Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun resmî tanıtımının Eylül 2026'da yapılması planlanıyor. Tahminlere göre uzun süredir beklenen bu tanıtım, Almanya'daki prestijli IFA fuarı kapsamında gerçekleştirilecek.