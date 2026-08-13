Dün Avrupa’da 21. yüzyılın ilk tam Güneş tutulması gözlemlendi

·23·Dünya
Dün Avrupa’da 21. yüzyılın ilk tam Güneş tutulması gözlemlendi

12 Ağustos’ta Avrupa’nın bazı bölgelerinde 21. yüzyılda ilk kez tam Güneş tutulması gözlemlendi. Doğa olayı sırasında Ay, Güneş’i tamamen kapattı ve Güneş’in ışıklı diski kısa süreliğine görünmez oldu. Meduza bu konuda haber yaptı.

Tam Güneş tutulmasını Grönland, İzlanda, Portekiz ve İspanya’nın bazı bölgelerinden gözlemlemek mümkün oldu. Bu ülkelerde gökyüzünü izleyenler nadir görülen astronomik olaya tanık oldu.

Batı Avrupa’nın diğer bazı bölgelerinde ise tutulma tam gerçekleşmedi. Bu bölgelerde Güneş diskinin yüzde 85–95’i Ay tarafından kapatıldı.

Kıta Avrupası’nda bundan önceki tam Güneş tutulması 1999 yılında gözlemlenmişti. Bu nedenle son olay, astronomi meraklıları ve gökyüzü gözlemcileri için özel önem taşıdı.

Bir sonraki tam Güneş tutulması 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek. Tutulma, İspanya’nın güneyi ile Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerinden gözlemlenebilecek.

Tepedeki insanların silueti tam Güneş tutulmasını izliyor.
GrönlandİzlandaPortekizİspanyaMeduza
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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