Massachusetts kıyısında beklenmedik şekilde insan yiyen köpekbalığı ortaya çıktı

·16·Dünya
Massachusetts kıyısında beklenmedik şekilde insan yiyen köpekbalığı ortaya çıktı

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Cape Cod kıyılarında balıkçılar beklenmedik bir «misafir»le karşılaştı. Sportif balıkçılıkla uğraşan kardeşler Nate ve Nelson Ruett, bir sonraki avları sırasında genç bir kaplan köpekbalığı yakaladı.

Kardeşler, temmuz sonlarında kıyıdan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı yakaladı. Birkaç saat boyunca bölgede daha sık görülen kum köpekbalıklarını aradılar. Ancak sudan çıkarılan köpekbalığının gövdesindeki yatay çizgileri gören Nate, bunun bir kaplan köpekbalığı olduğunu hemen anladı.

Nate, şaşkınlıkla kardeşine «Bu bir kaplan köpekbalığı!» diye seslendiğini, ancak başlangıçta kimsenin ona inanmadığını söyledi. Daha sonra köpekbalığının boyutu ve dış özellikleri de onun bu türe ait olduğunu doğruladı.

Kaplan köpekbalıkları genellikle Karayip Denizi gibi daha sıcak güney sularında görülür. Seçici olmamalarıyla tanınırlar; balıklar, kabuklular ve deniz kuşlarından çeşitli eşyalara kadar pek çok şeyi yutabilirler. Bazı köpekbalıklarının midelerinde ayakkabı ve diğer yapay nesnelere bile rastlanmıştır.

Yetişkin kaplan köpekbalıkları 4,5 metreden uzun bir boya ve 600 kilogramdan fazla ağırlığa ulaşabilir. İnsanlar için görece tehlikeli köpekbalığı türlerinden biri kabul edilirler. Buna rağmen, nedensiz saldırılar nadir görülür.

Uzmanlar ise Massachusetts’te genç bir kaplan köpekbalığının ortaya çıkmasına özel önem veriyor. Boston’daki New England Akvaryumu bilim insanlarından John Chisholm’a göre, son yıllarda bu türün üyeleri kuzey sularında giderek daha sık gözlemleniyor.

Bilim insanları bu durumu okyanusların ısınmasıyla ilişkilendiriyor. Su sıcaklığındaki artış, New England kıyılarını kaplan köpekbalıkları için eskisinden daha elverişli bir yaşam alanına dönüştürüyor olabilir.

Uzmanlar, bu bölgenin gelecekte genç kaplan köpekbalıkları için doğal bir «kreş» hâline gelme ihtimalini de araştırıyor. Böyle bir durum, deniz ekosistemindeki ciddi değişimlerden biri olabilir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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