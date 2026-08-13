Eduardo Camavinga Manchester United teklifini reddetti

·9·Spor
Eduardo Camavinga Manchester United teklifini reddetti

Manchester United, yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Goal.com'un haberine göre Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, Old Trafford ekibinin 40 milyon avroluk teklifini kesin bir dille reddetti ve kariyerine İspanya'da devam etmek istediğini belirtti. Bu haberi Goal.com veriyor .

İngiltere Premier Lig devi, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Ancak transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre İngiliz kulübü, temmuz ayında oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiğinde ret yanıtı aldı.

Transfer neden gerçekleşmedi

23 yaşındaki Fransız futbolcu, Real Madrid'de kalmayı ve teknik direktör José Mourinho yönetiminde forma giymeyi tercih ediyor. Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin transferinin gerçekleşmemesi de bu kararında etkili oldu; zira bu durum Camavinga'nın ilk 11'de düzenli forma şansı elde etme ihtimalini artırıyor.

Madrid yönetimi, 40 milyon avro tutarında resmi bir teklif gelmesi hâlinde oyuncunun satışını değerlendirmeye hazırdı. İki kulübün anlaşmaya varması mümkün olsa da orta saha oyuncusunun kişisel tercihi ve bağlılığı, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Artık Manchester United yönetimi ve teknik heyeti, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala alternatif seçenekleri hızla değerlendirmek zorunda.

Eduardo CamavingaReal MadridManchester UnitedTransferlerPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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