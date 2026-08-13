ABD'de askeri üssün altında gözsüz gizemli “iblis mağara balığı” bulundu

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir askeri üssün altında bulunan mağarada bilim insanları tamamen yeni bir balık türü keşfetti. Gözleri ve vücudundaki pigmentleri bulunmayan, yaşamı boyunca soluk elektrik mavisi renkte görünen bu canlıya sıra dışı görünümü nedeniyle “iblis mağara balığı” takma adı verildi.

Yeni tür, Huntsville'deki Alabama Üniversitesi araştırmacıları tarafından ABD Ordusu'na ait Redstone Arsenal üssünün altındaki Bobcat Cave mağarasında keşfedildi. Bilimsel adı Demogorgonichthys arcanus olan türün “Demogorgon” adı, «Dungeons & Dragons» oyunu ve «Stranger Things» dizisindeki ünlü mitolojik karaktere gönderme yapıyor. “Arcanus” ise “gizli” veya “gizemli” anlamına geliyor.

Araştırma lideri Dr. Matthew L. Nimiller, bilim insanlarının Doğu Kuzey Amerika'da günümüzde tamamen yeni bir tatlı su balığı cinsi bulmayı beklemediğini belirtti. Nimiller, bu keşfi yeni ve büyük bir kedi türü keşfetmek kadar şaşırtıcı bir olay olarak nitelendirdi.

Bir mağarada iki farklı balık yaşıyor

Keşfin bir başka ilginç yönü ise yeni balığın bulunduğu havzada Southern Cavefish türünün de yaşaması. Ancak bu iki tür yakın akraba değil.

Bilim insanlarına göre bu balıklar, aralarında milyonlarca yıllık farkla yeraltı ortamına bağımsız olarak uyum sağladı. Bu süreçte her ikisi de görme yetisini ve vücut pigmentlerini bağımsız olarak kaybetti. Bu durum yakınsak evriminaçık bir örneği kabul ediliyor.

İlginç bir şekilde, Bobcat Cave mağara sistemi en az 30 yıldır düzenli olarak izleniyor. Buna rağmen yeni balığın tam da burada bulunması araştırmacılar için büyük bir sürpriz oldu.

Nadir balık kirlilik tehdidi altında

“İblis mağara balığı” şimdiye kadar yalnızca tek bir mağarada ve ona bağlı yeraltı suyu akiferinde tespit edildi. Bu nedenle su kalitesine ve hidrolojik değişimlere karşı son derece hassas.

Askeri üs mağarayı doğrudan insan etkisinden korusa da yüzeydeki kirlilik, tortular ve su koşullarındaki değişiklikler yeni tür için tehdit oluşturabilir.

Araştırmacılar, son yirmi yılda Bobcat Cave'den alınan su örneklerinde kadmiyum, krom ve kurşun gibi ağır metallerin yüksek seviyelerde tespit edildiğini bildirdi. Bu kirliliğin askeri üssün faaliyetlerinden kalan kimyasallarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Buna rağmen bilim insanlarının araştırması hâlâ devam ediyor. Yeni balığın kökenini, yaşam biçimini ve eşsiz yeraltı ortamına nasıl uyum sağladığını daha ayrıntılı şekilde incelemek istiyorlar.