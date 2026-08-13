Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly hakkındaki söylentilere yanıt verdi

·4·Spor
Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly hakkındaki söylentilere yanıt verdi

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, genç yetenekli orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly hakkındaki transfer söylentilerini değerlendirdi. İngiliz futbolcuyla Premier Lig'in diğer büyük kulüpleri Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Teknik adama göre böylesine rekabetçi bir ilgi, kulüp için olumlu bir işaret. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 19 yaşındaki İngiltere Milli Takımı oyuncusunun transferiyle ilgili ciddi bir dayanak bulunmuyor ve futbolcunun Emirates Stadı'nda kalması bekleniyor. Londra ekibi akademisinden yetişen oyuncuyu satmayı düşünmüyor; futbolcunun da Kuzey Londra'dan ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok. Mikel Arteta, Como ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken genç oyuncunun potansiyelini övdü.

Genç yeteneklere gösterilen ilgi iyiye işaret

Arteta'ya göre, önemli rakiplerin ilgisini çekmek kulübün doğru yönde ilerlediğini ve akademiden yetişen oyuncuların işlerini son derece iyi yaptığını gösteriyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı sözlere göre İspanyol teknik adam, oyuncuları hakkındaki söylentiler üzerinde özellikle durmak istemedi; ancak bu durumun takımın gelişiminin göstergesi olduğunu belirtti.

Myles Lewis-Skelly, hazırlık maçında Como'nun filelerini havalandırarak büyük potansiyelini bir kez daha gösterdi. Takımda geçen sezon diğer oyunculara kıyasla daha az süre alsa da sezonun son bölümündeki önemli karşılaşmalarda orta sahada güven verdi. Özellikle sezon sonundaki başarılı performansları ve Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynanan maçtaki etkili görüntüsü büyük ilgi gördü.

Zorlu ve yoğun geçmesi beklenen yeni sezonda genç oyuncunun Arsenal'de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Mikel Arteta yönetiminde becerilerini geliştirmeye devam eden orta saha oyuncusunun Londra kulübünün geleceğindeki kilit isimlerden biri olacağı şüphesiz.

ArsenalMikel ArtetaMyles Lewis-SkellyChelseaManchester United
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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