Mısır sahilindeki sıra dışı konuk tatilcileri şaşırttı (video)

·10·Dünya
Mısır sahilindeki sıra dışı konuk tatilcileri şaşırttı (video)

Mısır’ın ünlü Abu Dabbab sahilinde dinlenen turistler beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Genellikle turistlerle dolu olan kumsalda bu kez sıra dışı bir “konuk” — bir deve ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde devenin sahil boyunca rahatça yürüdüğü görülüyor. İlginç olan ise hayvanın çevresindeki insanlardan, gürültüden ve kameralardan neredeyse hiç etkilenmemesi.

Aksine deve, sanki burası onun her zamanki bölgesiymiş gibi özgürce davranarak turistlerin arasında bir süre dolaştı. Beklenmedik ziyareti tatilcilerde büyük merak uyandırdı ve birçok kişi bu sıra dışı anı telefonuyla kaydetti.

Devenin sahilde nasıl ortaya çıktığı konusunda ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Beklenmedik konuğun gezintisini gösteren görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere de yol açıyor.

Sizce devenin sahilde ortaya çıkması tesadüf mü, yoksa o da turistler gibi dinlenmeye mi geldi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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