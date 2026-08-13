Yapay zekâ (YZ) teknolojileri artık karmaşık ve tehlikeli siber saldırıların başlıca silahına dönüşüyor. Çin’le bağlantılı bir hacker grubu, birden fazla koordineli YZ ajanı kullanarak Tayvan’ın devlet ve enerji sistemlerine geniş kapsamlı bir siber saldırı düzenledi.

Bu haberi Financial Times siber güvenlik alanında faaliyet gösteren İsrailli ünlü Dream şirketinin verileri ve araştırmalarına dayandırarak yayımladı.

Sekiz YZ ajanından oluşan «sanal hacker ekibi»

Saldırıyı ilk tespit eden uzmanların gazetecilere verdiği bilgiye göre saldırganlar açık kaynaklı 8’e kadar yapay zekâ ajanı kullandı. Bu ajanlar yalnızca basit bir kodlama aracı olarak değil, sistemlere sızmak ve açıkları bulmak için birbirleriyle koordineli tek bir «siber ekip» gibi hareket etti.

Saldırının yıkıcı boyutu ve seyri şöyle gerçekleşti:

Sistemlerin taranması: Temmuz ayının başında YZ ajanları, zayıf noktaları aramak amacıyla 21 devlet kurumunun sistemlerinin ayrıntılı haritasını çıkardı.

Veri hırsızlığı: YZ ajanları bu sistemlerde en az 85 kullanıcı hesabına sızmayı ve çalışanlara ait 2,5 binden fazla gizli kaydı çalmayı başardı.

Hedeflerin genişletilmesi: Saldırı, devlet sitelerinin ardından coğrafi olarak genişletilerek Tayvan Nükleer Güvenlik Ajansı’na ve en az 7 stratejik enerji şirketine yayıldı.

Çin bağlantısı ve yetkililerin sessizliği

Dream şirketi, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerden birine siber saldırı hakkında uyarı gönderdiğini doğruladı. Financial Times kaynakları, bu saldırının özellikle Tayvan’ı hedef aldığını belirtiyor.

Hackerların Pekin’le bağlantılı olduğu, saldırı sırasında YZ ajanları arasındaki iç yazışmalarda basitleştirilmiş Çince (Simplified Chinese) kullanılmasıyla da anlaşılıyor.

Şimdiye kadar bu uluslararası siber skandalla ilgili resmî açıklamalar şöyle:

Çin hükümeti gazetenin yorum talebini yanıtsız bıraktı.

Tayvan Dijital İşler Bakanlığı ise devlet güvenliği ve veri gizliliğini gerekçe göstererek gerçekleşen siber saldırıyla ilgili resmî açıklama yapmayı reddetti.

Bu olay, yapay zekânın devletler arası siber savaşlarda aktif bir silah olarak kullanılmaya başlandığının ilk büyük ve tehlikeli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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