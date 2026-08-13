İsviçre'de zenginler için gizli yeraltı depoları inşa ediliyor

İsviçre Alpleri'nde ultra zengin kişilerin değerli eşyalarını güvenle saklaması için yeraltı depoları inşa ediliyor. Yeni projenin gelecek yıl faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda Point.md haber verdi.

Projenin geliştiricisi Thomas Gasser'in açıklamasına göre, İsviçre'nin merkezindeki Brünig masifinde yaklaşık 20 yeraltı deposu donatılacak. Özel tesislerde sanat eserleri, değerli metaller, koleksiyon otomobilleri ve nadir şaraplar saklanabilecek.

Yeraltı depolarına giriş sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Ziyaretçiler önce kontrol noktasından geçecek, ardından birkaç ek denetimden geçirilecek. Güvenlik sisteminin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Bir deponun kirası 1 milyon franktan başlıyor

Projeye göre, her bir yeraltı deposunu kullanma hakkı 99 yıllığına kiralanacak. Fiyatlar 1 milyon İsviçre frangından, yani yaklaşık 1,07 milyon avrodanbaşlıyor.

Projenin yazarları, bu hizmete talebin yüksek olduğunu belirtiyor. Bazı zengin müşteriler, tesisleri kullanma hakkını önceden satın almayı bile başardı.

Thomas Gasser'e göre bazı varlıklı kişiler, varlıklarının ve değerli eşyalarının bir bölümünü güvenli ve güvenilir bir yerde saklamaya çalışıyor. Gasser, daha önce güvenli bir bölge olarak görülen Dubai'nin cazibesine ilişkin görüşlerin de değişmekte olduğunu düşünüyor.

Eski askeri sığınaklar da yeniden kullanılabilir

İsviçre'de değerli eşyaları saklamak için eski askeri sığınakları kullanma uygulaması daha önce de vardı. Ülkenin dağlık bölgelerinde inşa edilen bu tür tesisler, yüksek düzeyde koruma sağlamalarıyla öne çıkıyor.

İsviçre ordusu şu anda “Rusya tehdidi” koşullarında bazı eski sığınakları yeniden kullanıma açma olasılığını da değerlendiriyor. Özellikle bu tesislerin mühimmat ve diğer gerekli malzemeleri saklamak amacıyla kullanılması konusu görüşülüyor.

Böylece bir zamanlar askeri amaçlarla inşa edilen İsviçre'nin yeraltı tesisleri, artık yalnızca güvenlik açısından değil, varlıklı kişilerin değerli varlıklarını saklaması için de yoğun talep gören yerlere dönüşüyor.