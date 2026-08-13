Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Iturup Adası’na yaptığı ziyaret sırasında ülke halkı ve onların iradesi hakkında bir başka sansasyonel açıklamada bulundu.

Putin, Rusya’da kanında “galibin genetik kodunu” taşıyan, öne çıkan insanların yaşadığını belirtti.

Iturup’taki görüşme ve Sahalin Valisi ile görüşme

Devlet başkanının Iturup Adası’ndaki çalışma ziyareti kapsamında Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko ile önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sırasında vali, bölgedeki sosyal ve inanç ortamı ile halkın ruh hâli hakkında bilgi verdi.

Limarenko’ya göre, en uzak ve ulaşılması güç yerleşimlerde düzenlenen toplantılarda bile yerel halk “her şey zafer için” fikrini oybirliğiyle destekliyor.

Putin’in tepkisi

Rusya Devlet Başkanı, valinin bu sözlerine karşılık vererek ülke halkının iradesine ve karakterine büyük değer biçti:

“Bizde insanlar böyledir. [Onlarda] galibin genetik kodu var”, — diye vurguladı Vladimir Putin.

Bu açıklama, Rusya yönetiminin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana şekillenen ulusal kimlik bilincini, vatanseverliği ve jeopolitik konumunu güçlendirmeye yönelik ideolojik görüşlerinin açık bir devamı olarak değerlendiriliyor.

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