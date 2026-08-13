Samsung, Galaxy S27 Kameralarında Değişken Diyaframdan Vazgeçti

·7·Teknoloji
Samsung, Galaxy S27 Kameralarında Değişken Diyaframdan Vazgeçti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekte tanıtılması beklenen Galaxy S27 amiral gemisi akıllı telefon serisinde değişken diyafram teknolojisini kullanma planından vazgeçti. Sektördeki güvenilir kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket, bu işlevi mobil cihaz kameralarına geri getirmeyi ciddi şekilde değerlendirmişti; ancak sonunda projeden vazgeçmeye karar verdi. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

Galaxy S27 serisindeki cihazların 2027'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Değişken diyafram mekanizması, lenslerden sensöre ulaşan ışık miktarını doğrudan ayarlamaya olanak tanır. Özellikle çok aydınlık ortamlarda açıklığı küçültmek, karanlık koşullarda ise büyütmek sayesinde pozlama ve alan derinliği daha hassas şekilde kontrol edilebilir; bunun sonucunda fotoğraf kalitesi önemli ölçüde artırılabilir.

Teknolojinin Geçmişi ve Test Süreci

Aslında Samsung'un bu çözümü kullanma deneyimi bulunuyor. Şirket daha önce, sırasıyla 2018 ve 2019 yıllarında tanıtılan Galaxy S9 ve Galaxy S10 amiral gemisi modellerinde benzer bir teknoloji kullanmıştı. Ancak 2020'den itibaren Güney Koreli mühendisler bu donanım bileşeninden vazgeçerek ağırlıklı olarak yazılım ve yapay zekâ yardımıyla görüntü işlemeye odaklandı.

Ixbt.com'un haberine göre Samsung, Galaxy S27 için değişken diyafram mekanizması geliştirme çalışmalarını kendi iştiraki Samsung Electro-Mechanics ve MCNEX gibi önde gelen kamera üreticileriyle iş birliği içinde yürüttü. Plana göre yeni optik özellik, gelecekteki akıllı telefonların ana kamera modülünde kullanılacaktı.

Vazgeçme Nedenleri ve Pazar Koşulları

Bu işleve yeniden ilgi duyulmasının başlıca nedenlerinden biri, gelecekte piyasaya çıkması beklenen iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde benzer bir teknolojinin kullanılma ihtimaliydi. Buna rağmen Samsung uzmanları, birçok ciddi faktörü analiz ederek nihai karara vardı.

İlk olarak, kamera tasarımına değişken diyafram mekanizması eklemek cihazın üretim maliyetini önemli ölçüde artırıyor ve gövdenin kalınlaşmasına neden oluyor. İkinci olarak şirketin gerçekleştirdiği analizler, bu teknolojinin modern akıllı telefon kullanıcılarına sağlayacağı gerçek avantajların yüksek maliyetini tamamen karşılamaya yetmediğini gösterdi.

Ayrıca bu kararda küresel pazar koşulları da etkili oldu. Özellikle bellek yongaları ve diğer önemli bileşenlerin fiyatlarının artması, üreticiler üzerinde ek mali baskı oluşturuyor. Sonuç olarak Samsung, amiral gemisi kameralarında diğer öncelikli alanlara odaklanmayı tercih etti.

SamsungGalaxy S27Akıllı TelefonlarTeknolojiKamera
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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